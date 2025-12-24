Ventas navideñas en San Juan crecieron 3% y superaron a las de 2024

Medios de pago y promociones

En cuanto a las formas de pago, el 70% de las operaciones se realizó con tarjetas de crédito, siendo las 3 y 6 cuotas las alternativas más utilizadas por los consumidores. El 30% restante correspondió a pagos con medios electrónicos y efectivo.

Desde la entidad remarcaron que, para sostener el nivel de ventas, los comercios debieron intensificar promociones y acuerdos con entidades bancarias, resignando en muchos casos márgenes de rentabilidad para incentivar el consumo.

Más movimiento en el microcentro

Uno de los datos salientes del relevamiento fue la alta afluencia de público en el microcentro sanjuanino, especialmente durante los días viernes 19, lunes 22, martes 23 y miércoles 24, con mayor circulación en las primeras horas de la mañana.

En departamentos con fuerte actividad comercial como Rawson, Caucete y Jáchal, el movimiento fue más moderado en comparación con la Capital, aunque se observó un comportamiento claro del consumidor orientado a la búsqueda de ofertas, promociones y descuentos.

El aguinaldo, un factor clave

Desde la Cámara también señalaron que el repunte en la actividad comercial coincidió con el pago del aguinaldo a los empleados de la administración pública, lo que generó un impacto directo en el nivel de consumo durante los días previos a Navidad.

Seguridad durante las fiestas

Finalmente, se destacó el operativo de seguridad desplegado por la Policía de San Juan en el marco del Operativo Ventas Navideñas. Bajo la coordinación del comisario Sergio Ruarte, a cargo del Cuerpo Especial de Vigilancia, se dispuso un refuerzo de 40 efectivos propios y otros 20 agentes provenientes de distintas dependencias.

El trabajo incluyó tareas de prevención del delito e inteligencia, lo que permitió garantizar la seguridad durante las jornadas de mayor concurrencia comercial.