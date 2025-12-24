Tragedia: un ciclista perdió el equilibrio y falleció tras golpearse la cabeza

Según confirmaron fuentes policiales, no intervino ningún otro vehículo en el episodio, lo que refuerza la principal hipótesis que manejan los investigadores: Álvarez se habría desvanecido a causa de un problema de salud, presuntamente un infarto, antes de perder el equilibrio.

image

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el hombre circulaba en una bicicleta rodado 29 cuando, de manera repentina, cayó sobre la calzada. El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza y habría muerto prácticamente en el acto.