Tragedia: un ciclista perdió el equilibrio y falleció tras golpearse la cabeza

Ocurrió en Angaco. Eduardo Álvarez, de 48 años, murió tras caer de su bicicleta y golpear su cabeza contra el asfalto. Investigan si sufrió un infarto antes de la caída.

La comunidad de Angaco se vio conmocionada este miércoles por la muerte de Eduardo Álvarez, un hombre de 48 años que perdió la vida tras caer de su bicicleta y golpearse violentamente la cabeza contra el asfalto. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la intersección de calles Aguilera y San Juan.

Según confirmaron fuentes policiales, no intervino ningún otro vehículo en el episodio, lo que refuerza la principal hipótesis que manejan los investigadores: Álvarez se habría desvanecido a causa de un problema de salud, presuntamente un infarto, antes de perder el equilibrio.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el hombre circulaba en una bicicleta rodado 29 cuando, de manera repentina, cayó sobre la calzada. El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza y habría muerto prácticamente en el acto.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la ambulancia departamental asistiendo al ciclista. A pesar de las maniobras realizadas por el personal de salud, se constató el fallecimiento del hombre.

En la zona trabajó personal de Criminalística y el caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que investiga la mecánica del hecho y aguarda el resultado de la autopsia. Este estudio será clave para determinar si el deceso se produjo por una descompensación previa o exclusivamente por el golpe sufrido tras la caída.

