La comunidad de Angaco se vio conmocionada este miércoles por la muerte de Eduardo Álvarez, un hombre de 48 años que perdió la vida tras caer de su bicicleta y golpearse violentamente la cabeza contra el asfalto. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en la intersección de calles Aguilera y San Juan.
Tragedia: un ciclista perdió el equilibrio y falleció tras golpearse la cabeza
