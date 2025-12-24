Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Varios nombres vinculados a River siguen sin destino confirmado. Algunos fueron protagonistas de la histórica final de Madrid y hoy atraviesan un cierre de ciclo.

Enzo Pérez (39) tiene una propuesta de Argentinos Juniors , aunque también aparece la chance de emigrar a la MLS para jugar en Atlanta United . Su decisión combinará fútbol y vida personal.

Pity Martínez (32) no recibió todavía una oferta firme, pero se mencionó la posibilidad de un regreso a Huracán , el club en el que explotó en Primera.

Milton Casco (37) interesa en Gimnasia y Newell’s, dos equipos donde podría cerrar su carrera.

En todos los casos, se trata de futbolistas con pasado ganador, que hoy atraviesan el tramo final de su trayectoria y priorizan el último buen contrato o un entorno cómodo para jugar.

Boca: salidas fuertes y finales abiertos

En Boca también hay apellidos importantes en situación de libertad de acción.

Frank Fabra (34) cerró una etapa de diez años en el club y espera ofertas. Podría regresar a Colombia y suena Atlético Nacional como posible destino.

Cristian Lema (35) , que quedó relegado hace tiempo, también quedará libre.

Sergio “Chiquito” Romero (38), hoy en Argentinos Juniors, disputó apenas cuatro partidos y analiza alternativas para seguir atajando al menos una temporada más. image

Son decisiones que marcan fin de ciclos y obligan a los clubes a rearmar líneas completas.

Racing: un posible retiro y un delantero en conflicto

En Racing se dan dos casos resonantes:

Gabriel Arias (38) , el arquero más ganador de la historia del club, evalúa propuestas, pero no descarta el retiro .

Luciano Vietto (32) atraviesa un momento particular: luego de críticas públicas al entrenador Gustavo Costas, analiza opciones y no cierra la puerta a continuar en el fútbol argentino.

Rosario: movimientos pesados en Newell’s y Central

En Rosario también habrá novedades fuertes:

Éver Banega (37) no seguirá en Newell’s y tendrá el pase en su poder desde el 1° de enero . Escucha ofertas y también contempla el retiro.

En Rosario Central, la continuidad de Ignacio Malcorra quedó envuelta en polémica después de declaraciones de su representante contra la dirigencia. Su futuro es una incógnita.

Un histórico que busca club: Facundo Roncaglia

En Sarmiento, que tendrá 14 bajas en este mercado, destaca un apellido con amplia trayectoria:

Facundo Roncaglia (38), ex Boca y con paso europeo, quedó marginado por decisión técnica de Facundo Sava y ahora deberá definir su próximo destino.

La lista completa de los jugadores que quedan libres a fin de año

A continuación, los principales futbolistas que finalizan su vínculo el 31 de diciembre y, por ahora, no tienen continuidad confirmada:

Aldosivi

Gonzalo Mottes

Ayrton Preciado

Ignacio Guerrico

Nahuel González

Argentinos

Sergio Romero

Atlético Tucumán

Leandro Díaz

Damián Martínez

Guillermo Acosta

Banfield

Frank Castañeda

Belgrano

Facundo Quignon

Elías López

Lucas Menossi

Boca

Cristian Lema

Frank Fabra

Central Córdoba

José Florentín (seguirá en Independiente Rivadavia)

Defensa y Justicia

Enrique Bologna

Rafael Delgado

Deportivo Riestra

Jaime Barceló

Estudiantes

Leonardo Suárez

Estudiantes (RC)

Fabio Vázquez

Brian Olivera

Gimnasia (LP)

Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

Facundo Nadalín

Ignacio Antonio

Ismael Cortez

Nicolás Servetto

Huracán

Nicolás Goitea

Hernán De La Fuente

Federico Marín

Agustín Curruhinca

Independiente Rivadavia

Thomas Ortega

Laureano Rodríguez

Santiago Muñoz

Instituto

Nicolás Zalazar

Lucas Rodríguez

Joaquín Papaleo

Lanús

Alexis Canelo

Leonel Cardozo

Newell’s

Éver Banega

Josué Colman

Genaro Rossi

Luciano Lollo

Carlos Ordoñez

Platense

Ignacio Schor

Racing

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera

River

Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Rosario Central

Ignacio Malcorra

Carlos Quintana

San Lorenzo

Ezequiel Cerutti (podría continuar)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Sarmiento

Facundo Roncaglia

Iván Morales

Gastón Sauro

Federico Paradela

Pablo Magnín

Talleres

Rubén Botta

Javier Burrai (podría ir a Sarmiento)

Unión

Lucas Gamba

Francisco Gerometta

Barracas, Independiente, Tigre y Vélez no tienen jugadores que queden libres a fin de año.

Un mercado que promete más noticias

La combinación de figuras libres, edades altas, retiros posibles y ofertas del exterior anticipa un mercado intenso. Muchos clubes buscan rearmarse y varios futbolistas intentan definir el último gran paso de su carrera. El 31 de diciembre no solo cerrará el año: también puede marcar el final de ciclos completos y el inicio de nuevas aventuras futbolísticas.