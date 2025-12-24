Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026
Hay varios futbolistas que finalizarán su contrato el próximo 31 de diciembre y su futuro es una incógnita. En la larga lista aparecen nombres importantes.
El mercado de pases del fútbol argentino arrancó con intensidad y una lista llamativa: el próximo 31 de diciembre varios jugadores quedarán libres y todavía no definieron su futuro. En ese grupo aparecen apellidos pesados, con pasado en grandes y trayectoria internacional, como Gonzalo “Pity” Martínez, Luciano Vietto, Frank Fabra, Ignacio Malcorra y Enzo Pérez, entre muchos otros.
La situación abre distintos escenarios: algunos evalúan ofertas del exterior, otros podrían continuar en el país y no faltan los que analizan seriamente el retiro. Entre decisiones familiares, contratos y edades avanzadas, el cambio de año encuentra a varias figuras en pausa.
Los referentes de River que todavía no resolvieron su futuro
Varios nombres vinculados a River siguen sin destino confirmado. Algunos fueron protagonistas de la histórica final de Madrid y hoy atraviesan un cierre de ciclo.
Enzo Pérez (39) tiene una propuesta de Argentinos Juniors, aunque también aparece la chance de emigrar a la MLS para jugar en Atlanta United. Su decisión combinará fútbol y vida personal.
Pity Martínez (32) no recibió todavía una oferta firme, pero se mencionó la posibilidad de un regreso a Huracán, el club en el que explotó en Primera.
Milton Casco (37) interesa en Gimnasia y Newell’s, dos equipos donde podría cerrar su carrera.
En todos los casos, se trata de futbolistas con pasado ganador, que hoy atraviesan el tramo final de su trayectoria y priorizan el último buen contrato o un entorno cómodo para jugar.
Boca: salidas fuertes y finales abiertos
En Boca también hay apellidos importantes en situación de libertad de acción.
Frank Fabra (34) cerró una etapa de diez años en el club y espera ofertas. Podría regresar a Colombia y suena Atlético Nacional como posible destino.
Cristian Lema (35), que quedó relegado hace tiempo, también quedará libre.
Sergio “Chiquito” Romero (38), hoy en Argentinos Juniors, disputó apenas cuatro partidos y analiza alternativas para seguir atajando al menos una temporada más.
Son decisiones que marcan fin de ciclos y obligan a los clubes a rearmar líneas completas.
Racing: un posible retiro y un delantero en conflicto
En Racing se dan dos casos resonantes:
Gabriel Arias (38), el arquero más ganador de la historia del club, evalúa propuestas, pero no descarta el retiro.
Luciano Vietto (32) atraviesa un momento particular: luego de críticas públicas al entrenador Gustavo Costas, analiza opciones y no cierra la puerta a continuar en el fútbol argentino.
Rosario: movimientos pesados en Newell’s y Central
En Rosario también habrá novedades fuertes:
Éver Banega (37) no seguirá en Newell’s y tendrá el pase en su poder desde el 1° de enero. Escucha ofertas y también contempla el retiro.
En Rosario Central, la continuidad de Ignacio Malcorra quedó envuelta en polémica después de declaraciones de su representante contra la dirigencia. Su futuro es una incógnita.
Un histórico que busca club: Facundo Roncaglia
En Sarmiento, que tendrá 14 bajas en este mercado, destaca un apellido con amplia trayectoria:
Facundo Roncaglia (38), ex Boca y con paso europeo, quedó marginado por decisión técnica de Facundo Sava y ahora deberá definir su próximo destino.
La lista completa de los jugadores que quedan libres a fin de año
A continuación, los principales futbolistas que finalizan su vínculo el 31 de diciembre y, por ahora, no tienen continuidad confirmada:
Aldosivi
Gonzalo Mottes
Ayrton Preciado
Ignacio Guerrico
Nahuel González
Argentinos
Sergio Romero
Atlético Tucumán
Leandro Díaz
Damián Martínez
Guillermo Acosta
Banfield
Frank Castañeda
Belgrano
Facundo Quignon
Elías López
Lucas Menossi
Boca
Cristian Lema
Frank Fabra
Central Córdoba
José Florentín (seguirá en Independiente Rivadavia)
Defensa y Justicia
Enrique Bologna
Rafael Delgado
Deportivo Riestra
Jaime Barceló
Estudiantes
Leonardo Suárez
Estudiantes (RC)
Fabio Vázquez
Brian Olivera
Gimnasia (LP)
Juan Manuel Villalba
Gimnasia de Mendoza
Facundo Nadalín
Ignacio Antonio
Ismael Cortez
Nicolás Servetto
Huracán
Nicolás Goitea
Hernán De La Fuente
Federico Marín
Agustín Curruhinca
Independiente Rivadavia
Thomas Ortega
Laureano Rodríguez
Santiago Muñoz
Instituto
Nicolás Zalazar
Lucas Rodríguez
Joaquín Papaleo
Lanús
Alexis Canelo
Leonel Cardozo
Newell’s
Éver Banega
Josué Colman
Genaro Rossi
Luciano Lollo
Carlos Ordoñez
Platense
Ignacio Schor
Racing
Gabriel Arias
Luciano Vietto
Santino Vera
River
Milton Casco
Enzo Pérez
Gonzalo Martínez
Rosario Central
Ignacio Malcorra
Carlos Quintana
San Lorenzo
Ezequiel Cerutti (podría continuar)
Nery Domínguez
Andrés Vombergar
Emanuel Cecchini
Sarmiento
Facundo Roncaglia
Iván Morales
Gastón Sauro
Federico Paradela
Pablo Magnín
Talleres
Rubén Botta
Javier Burrai (podría ir a Sarmiento)
Unión
Lucas Gamba
Francisco Gerometta
Barracas, Independiente, Tigre y Vélez no tienen jugadores que queden libres a fin de año.
Un mercado que promete más noticias
La combinación de figuras libres, edades altas, retiros posibles y ofertas del exterior anticipa un mercado intenso. Muchos clubes buscan rearmarse y varios futbolistas intentan definir el último gran paso de su carrera. El 31 de diciembre no solo cerrará el año: también puede marcar el final de ciclos completos y el inicio de nuevas aventuras futbolísticas.