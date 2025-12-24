"
Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

Hay varios futbolistas que finalizarán su contrato el próximo 31 de diciembre y su futuro es una incógnita. En la larga lista aparecen nombres importantes.

El mercado de pases del fútbol argentino arrancó con intensidad y una lista llamativa: el próximo 31 de diciembre varios jugadores quedarán libres y todavía no definieron su futuro. En ese grupo aparecen apellidos pesados, con pasado en grandes y trayectoria internacional, como Gonzalo “Pity” Martínez, Luciano Vietto, Frank Fabra, Ignacio Malcorra y Enzo Pérez, entre muchos otros.

La situación abre distintos escenarios: algunos evalúan ofertas del exterior, otros podrían continuar en el país y no faltan los que analizan seriamente el retiro. Entre decisiones familiares, contratos y edades avanzadas, el cambio de año encuentra a varias figuras en pausa.

Los referentes de River que todavía no resolvieron su futuro

Varios nombres vinculados a River siguen sin destino confirmado. Algunos fueron protagonistas de la histórica final de Madrid y hoy atraviesan un cierre de ciclo.

  • Enzo Pérez (39) tiene una propuesta de Argentinos Juniors, aunque también aparece la chance de emigrar a la MLS para jugar en Atlanta United. Su decisión combinará fútbol y vida personal.

  • Pity Martínez (32) no recibió todavía una oferta firme, pero se mencionó la posibilidad de un regreso a Huracán, el club en el que explotó en Primera.

  • Milton Casco (37) interesa en Gimnasia y Newell’s, dos equipos donde podría cerrar su carrera.

En todos los casos, se trata de futbolistas con pasado ganador, que hoy atraviesan el tramo final de su trayectoria y priorizan el último buen contrato o un entorno cómodo para jugar.

Boca: salidas fuertes y finales abiertos

En Boca también hay apellidos importantes en situación de libertad de acción.

  • Frank Fabra (34) cerró una etapa de diez años en el club y espera ofertas. Podría regresar a Colombia y suena Atlético Nacional como posible destino.

  • Cristian Lema (35), que quedó relegado hace tiempo, también quedará libre.

  • Sergio “Chiquito” Romero (38), hoy en Argentinos Juniors, disputó apenas cuatro partidos y analiza alternativas para seguir atajando al menos una temporada más.

    image

Son decisiones que marcan fin de ciclos y obligan a los clubes a rearmar líneas completas.

Racing: un posible retiro y un delantero en conflicto

En Racing se dan dos casos resonantes:

  • Gabriel Arias (38), el arquero más ganador de la historia del club, evalúa propuestas, pero no descarta el retiro.

  • Luciano Vietto (32) atraviesa un momento particular: luego de críticas públicas al entrenador Gustavo Costas, analiza opciones y no cierra la puerta a continuar en el fútbol argentino.

Rosario: movimientos pesados en Newell’s y Central

En Rosario también habrá novedades fuertes:

  • Éver Banega (37) no seguirá en Newell’s y tendrá el pase en su poder desde el 1° de enero. Escucha ofertas y también contempla el retiro.

  • En Rosario Central, la continuidad de Ignacio Malcorra quedó envuelta en polémica después de declaraciones de su representante contra la dirigencia. Su futuro es una incógnita.

Un histórico que busca club: Facundo Roncaglia

En Sarmiento, que tendrá 14 bajas en este mercado, destaca un apellido con amplia trayectoria:

  • Facundo Roncaglia (38), ex Boca y con paso europeo, quedó marginado por decisión técnica de Facundo Sava y ahora deberá definir su próximo destino.

La lista completa de los jugadores que quedan libres a fin de año

A continuación, los principales futbolistas que finalizan su vínculo el 31 de diciembre y, por ahora, no tienen continuidad confirmada:

Aldosivi

  • Gonzalo Mottes

  • Ayrton Preciado

  • Ignacio Guerrico

  • Nahuel González

Argentinos

  • Sergio Romero

Atlético Tucumán

  • Leandro Díaz

  • Damián Martínez

  • Guillermo Acosta

Banfield

  • Frank Castañeda

Belgrano

  • Facundo Quignon

  • Elías López

  • Lucas Menossi

Boca

  • Cristian Lema

  • Frank Fabra

Central Córdoba

  • José Florentín (seguirá en Independiente Rivadavia)

Defensa y Justicia

  • Enrique Bologna

  • Rafael Delgado

Deportivo Riestra

  • Jaime Barceló

Estudiantes

  • Leonardo Suárez

Estudiantes (RC)

  • Fabio Vázquez

  • Brian Olivera

Gimnasia (LP)

  • Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

  • Facundo Nadalín

  • Ignacio Antonio

  • Ismael Cortez

  • Nicolás Servetto

Huracán

  • Nicolás Goitea

  • Hernán De La Fuente

  • Federico Marín

  • Agustín Curruhinca

Independiente Rivadavia

  • Thomas Ortega

  • Laureano Rodríguez

  • Santiago Muñoz

Instituto

  • Nicolás Zalazar

  • Lucas Rodríguez

  • Joaquín Papaleo

Lanús

  • Alexis Canelo

  • Leonel Cardozo

Newell’s

  • Éver Banega

  • Josué Colman

  • Genaro Rossi

  • Luciano Lollo

  • Carlos Ordoñez

Platense

  • Ignacio Schor

Racing

  • Gabriel Arias

  • Luciano Vietto

  • Santino Vera

River

  • Milton Casco

  • Enzo Pérez

  • Gonzalo Martínez

Rosario Central

  • Ignacio Malcorra

  • Carlos Quintana

San Lorenzo

  • Ezequiel Cerutti (podría continuar)

  • Nery Domínguez

  • Andrés Vombergar

  • Emanuel Cecchini

Sarmiento

  • Facundo Roncaglia

  • Iván Morales

  • Gastón Sauro

  • Federico Paradela

  • Pablo Magnín

Talleres

  • Rubén Botta

  • Javier Burrai (podría ir a Sarmiento)

Unión

  • Lucas Gamba

  • Francisco Gerometta

Barracas, Independiente, Tigre y Vélez no tienen jugadores que queden libres a fin de año.

Un mercado que promete más noticias

La combinación de figuras libres, edades altas, retiros posibles y ofertas del exterior anticipa un mercado intenso. Muchos clubes buscan rearmarse y varios futbolistas intentan definir el último gran paso de su carrera. El 31 de diciembre no solo cerrará el año: también puede marcar el final de ciclos completos y el inicio de nuevas aventuras futbolísticas.

