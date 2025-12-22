La FIFA publicó su última actualización del ranking mundial de selecciones nacionales, correspondiente a diciembre de 2025, y la Selección argentina se mantuvo en la segunda posición detrás de España. Esta clasificación toma en cuenta resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales, y posiciona nuevamente a la Albiceleste entre las potencias del fútbol mundial.
Último ranking FIFA del año: qué puesto ocupa la Selección argentina
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni conserva un lugar de privilegio entre las selecciones mejor ubicadas, ratificando su condición de favorita de cara al próximo Mundial de 2026.