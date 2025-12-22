Último ranking FIFA del año: qué puesto ocupa la Selección argentina

El desempeño de Argentina en el ranking refleja un cierre de año sólido y consistente a pesar de la intensa competencia en el plano internacional. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni conserva un lugar de privilegio entre las selecciones mejor ubicadas, ratificando su condición de favorita de cara al próximo Mundial de 2026.

