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Video: tímido festejo en la plaza 25 de Mayo tras el debut de la Selección

A pesar de la hora y el intenso frío, un grupo de sanjuaninos se acercó en vehículos hasta el microcentro para celebrar la victoria frente a Argelia.

El debut de la Selección Argentina generó las primeras reacciones en San Juan. Pasada la medianoche de este miércoles, y a pesar de las bajas temperaturas que se registraban en la provincia, un grupo de hinchas locales se convocó en las inmediaciones de la plaza 25 de Mayo para celebrar el triunfo ante Argelia.

El encuentro, que marcó el estreno de Lionel Messi y el resto del plantel, motivó a que los fanáticos salieran a las calles céntricas en autos, motos y bicicletas. Los festejos se caracterizaron por caravanas cortas que dieron la vuelta a la manzana principal de la Ciudad de San Juan, acompañadas por el constante sonido de las bocinas.

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Una lectora de sanjuan8.com logró registrar con su teléfono celular el momento exacto de la celebración en el epicentro capitalino, reflejando el entusiasmo de los pocos pero ruidosos hinchas que desafiaron el frío de la madrugada para festejar los primeros tres puntos del conjunto nacional.

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