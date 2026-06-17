El debut de la Selección Argentina generó las primeras reacciones en San Juan. Pasada la medianoche de este miércoles, y a pesar de las bajas temperaturas que se registraban en la provincia, un grupo de hinchas locales se convocó en las inmediaciones de la plaza 25 de Mayo para celebrar el triunfo ante Argelia.
Video: tímido festejo en la plaza 25 de Mayo tras el debut de la Selección
A pesar de la hora y el intenso frío, un grupo de sanjuaninos se acercó en vehículos hasta el microcentro para celebrar la victoria frente a Argelia.