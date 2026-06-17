Video: tímido festejo en la plaza 25 de Mayo tras el debut de la Selección

El encuentro, que marcó el estreno de Lionel Messi y el resto del plantel, motivó a que los fanáticos salieran a las calles céntricas en autos, motos y bicicletas. Los festejos se caracterizaron por caravanas cortas que dieron la vuelta a la manzana principal de la Ciudad de San Juan, acompañadas por el constante sonido de las bocinas.

WhatsApp Video 2026-06-17 at 00.31.58

Una lectora de sanjuan8.com logró registrar con su teléfono celular el momento exacto de la celebración en el epicentro capitalino, reflejando el entusiasmo de los pocos pero ruidosos hinchas que desafiaron el frío de la madrugada para festejar los primeros tres puntos del conjunto nacional.