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La inflación mayorista volvió a acelerarse y quedó por encima del IPC

El Índice de Precios Internos al por Mayor registró una suba de 2,5% en mayo, por encima de la inflación minorista del 1,5%. Energía eléctrica, productos químicos y bienes importados encabezaron los aumentos.

Los precios mayoristas registraron en mayo una suba de 2,5%, superando el nivel de inflación minorista informado para el mismo período, que fue de 1,5%. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Con este resultado, la variación acumulada de los precios mayoristas alcanzó el 14,4% en los primeros cinco meses de 2026, mientras que el incremento interanual llegó al 34,5%, ubicándose levemente por encima del 33,2% registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce meses.

El informe oficial mostró que los mayores aumentos del mes estuvieron concentrados en algunos sectores específicos. La energía eléctrica encabezó los incrementos con una suba de 14,7%, seguida por sustancias y productos químicos, que avanzaron 7,2%.

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También registraron aumentos por encima del promedio los productos importados, con 3,1%, la madera y sus manufacturas, con 3%, los productos textiles, con 2,9%, y los productos metálicos básicos, que también crecieron 2,9%.

En contraste, el único rubro que mostró una caída significativa durante mayo fue el de productos pesqueros, que retrocedió 11,7% respecto del mes anterior.

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el comportamiento de los productos importados. Durante mayo, los bienes provenientes del exterior registraron una suba de 3,1%, mientras que los productos nacionales aumentaron 2,5%.

Sin embargo, al analizar la evolución de los últimos doce meses, la tendencia se invierte. Los productos nacionales acumularon una suba de 35,1%, mientras que los importados registraron un incremento de 26,3%.

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En la comparación con mayo de 2025, los mayores aumentos se observaron en el sector energético. Los precios del petróleo crudo y gas crecieron 72% interanual, convirtiéndose en el rubro con mayor incremento dentro del relevamiento.

Detrás se ubicaron los productos refinados del petróleo, con una suba de 64,5%, además de los productos pesqueros, que avanzaron 43,9%, y la energía eléctrica, con un aumento de 33,9%. Por el contrario, algunos sectores mostraron variaciones considerablemente menores que el promedio general. Entre ellos se encontraron los equipos de radio y televisión, con 4,7%, los otros medios de transporte, con 7,5%, y los rubros vinculados a textiles, cuero y calzado, que se ubicaron por debajo del 15% anual.

El comportamiento de los precios mayoristas suele ser seguido de cerca por economistas y empresas porque funciona como una referencia anticipada sobre posibles movimientos futuros en los costos de producción y en algunos precios al consumidor.

Según el informe, además del 14,4% acumulado por el IPIM, tanto el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) como el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registraron una suba acumulada de 13,3% entre enero y mayo.

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