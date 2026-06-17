La inflación mayorista volvió a acelerarse y quedó por encima del IPC

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También registraron aumentos por encima del promedio los productos importados, con 3,1%, la madera y sus manufacturas, con 3%, los productos textiles, con 2,9%, y los productos metálicos básicos, que también crecieron 2,9%.

En contraste, el único rubro que mostró una caída significativa durante mayo fue el de productos pesqueros, que retrocedió 11,7% respecto del mes anterior.

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el comportamiento de los productos importados. Durante mayo, los bienes provenientes del exterior registraron una suba de 3,1%, mientras que los productos nacionales aumentaron 2,5%.

Sin embargo, al analizar la evolución de los últimos doce meses, la tendencia se invierte. Los productos nacionales acumularon una suba de 35,1%, mientras que los importados registraron un incremento de 26,3%.

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En la comparación con mayo de 2025, los mayores aumentos se observaron en el sector energético. Los precios del petróleo crudo y gas crecieron 72% interanual, convirtiéndose en el rubro con mayor incremento dentro del relevamiento.

Detrás se ubicaron los productos refinados del petróleo, con una suba de 64,5%, además de los productos pesqueros, que avanzaron 43,9%, y la energía eléctrica, con un aumento de 33,9%. Por el contrario, algunos sectores mostraron variaciones considerablemente menores que el promedio general. Entre ellos se encontraron los equipos de radio y televisión, con 4,7%, los otros medios de transporte, con 7,5%, y los rubros vinculados a textiles, cuero y calzado, que se ubicaron por debajo del 15% anual.

El comportamiento de los precios mayoristas suele ser seguido de cerca por economistas y empresas porque funciona como una referencia anticipada sobre posibles movimientos futuros en los costos de producción y en algunos precios al consumidor.

Según el informe, además del 14,4% acumulado por el IPIM, tanto el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) como el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registraron una suba acumulada de 13,3% entre enero y mayo.