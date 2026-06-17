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Alerta nacional por el robo de una cápsula con material radiactivo de un instituto médico

La desaparición del peligroso isótopo radiactivo obligó a la inmediata intervención de los organismos de seguridad y a la activación de un protocolo de emergencia en todo el país.

Un hecho de extrema gravedad institucional y sanitaria mantiene en vilo a las autoridades nacionales. Durante la tarde de este martes, se constató el robo de una cápsula que contiene Cesio-137 en un reconocido centro de medicina nuclear ubicado sobre la calle Rioja al 1500, en pleno centro de la ciudad de Rosario.

De acuerdo con la denuncia formal radicada ante las autoridades policiales, el elemento sustraído se encontraba alojado en el interior de un contenedor cilíndrico de plomo de entre dos y tres centímetros de espesor, cuyas dimensiones aproximadas son de 12 centímetros de altura por 10 de ancho. El dispositivo cuenta con una actividad de 103 milicurios (mCi) y es utilizado de forma habitual para la calibración de equipamiento médico de alta complejidad. El instituto de salud afectado había adquirido la pieza el 21 de junio de 2007.

¿Cómo fue detectado el faltante?

El faltante fue advertido de manera imprevista por el personal de la institución cuando se disponía a realizar las calibraciones de rutina dentro del servicio de medicina nuclear. Según los registros, la cápsula se manipuló por última vez el pasado viernes 12 de junio y, tras finalizar las tareas correspondientes, se la resguardó sobre una mesada de laboratorio dentro de la mencionada caja de plomo. Las autoridades constataron que el cofre poseía una pesada tapa con apertura hacia arriba, pero carecía de cerradura o llave de seguridad.

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La denuncia detalla que el ingreso al laboratorio donde se produjo el robo está estrictamente restringido a dos técnicos radiólogos especialistas en medicina nuclear. En tanto, dos médicos de la planta acceden de forma excepcional al recinto únicamente para confeccionar informes, sin tener contacto directo con este tipo de insumos. El personal que alertó a la Policía manifestó no recordar con precisión cuál de los técnicos realizó la última operación con la cápsula.

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No obstante, aclararon que cada procedimiento de calibración queda asentado obligatoriamente en un libro de actas interno que es examinado de manera periódica por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Al ser informada de la gravedad del hecho, la ARN —organismo nacional con sede en la provincia de Buenos Aires— activó los protocolos de contingencia y notificó la alerta epidemiológica y de seguridad a todas las fuerzas e instituciones involucradas en este tipo de incidentes tecnológicos y ambientales.

Por el momento, el denunciante señaló desconocer si el establecimiento posee cámaras de seguridad operativas que faciliten la identificación de los sospechosos, aunque aportó material fotográfico de la cápsula para agilizar su rastreo masivo.

Los peligros detrás del Cesio-137

El Cesio-137 es un isótopo radiactivo empleado a nivel global en tratamientos de radioterapia contra el cáncer, aplicaciones de la ingeniería industrial y calibraciones de instrumental científico. Debido a la constante radiación que emite, su transporte y almacenamiento exigen rigurosas medidas de blindaje químico y físico, utilizando plomo u hormigón para neutralizar la dispersión de las partículas.

Los especialistas remarcan que mientras la fuente radiactiva permanezca completamente encapsulada e intacta dentro de su blindaje original, el riesgo de contaminación para la población es mínimo. Sin embargo, una manipulación defectuosa por parte de personas inexpertas o el intento de abrir el receptáculo metálico podría liberar dosis de radiación potencialmente peligrosas para la salud humana, capaces de provocar desde severas quemaduras en la piel hasta graves cuadros de intoxicación biológica.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad instan a la comunidad a no manipular objetos de procedencia dudosa que coincidan con las descripciones emitidas.

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