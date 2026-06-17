Por qué casi todos usan botines rosas: estrategia detrás que invade las canchas

La explicación tiene una base simple: los botines rosas destacan más que cualquier otro color sobre el césped verde. En televisión, en fotografías y en las redes sociales, generan un impacto visual inmediato que favorece la exposición de las marcas.

Además, existe otro factor clave. Ninguna selección utiliza el rosa como color predominante en sus camisetas, por lo que el calzado sobresale sin competir visualmente con la indumentaria oficial de los equipos.

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Especialistas en tendencias señalaron que el denominado "Electric Fuchsia" figura entre los colores más relevantes de 2026. Las marcas deportivas aprovecharon esa tendencia para trasladarla al producto con mayor visibilidad dentro de un partido: los botines.

El resultado es evidente. Cada jugada, cada repetición televisiva y cada fotografía de una figura mundialista exhibe los colores elegidos por las empresas, multiplicando su alcance en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Además del impacto visual, algunos expertos en comportamiento del consumidor sostienen que los tonos fluorescentes transmiten conceptos vinculados a la confianza, la personalidad y la seguridad, atributos que las marcas buscan asociar a sus deportistas.

La Albiceleste no es ajena a este fenómeno. Varios jugadores argentinos utilizan botines rosas o fucsias durante el Mundial, aunque existe una excepción destacada.

Lionel Messi luce unos botines especiales: los F50 "El Último Tango", un modelo exclusivo desarrollado por Adidas para celebrar sus 20 años de vínculo con la marca y sus seis participaciones en Copas del Mundo.

Así, detrás de un detalle que parece menor, se esconde una combinación de moda, marketing y estrategia comercial. En el Mundial 2026, además de los goles y las figuras, los botines rosas también juegan su propio partido.