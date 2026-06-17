Portugal y R.D. Congo jugarán desde las 14.00 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo K, por la fase de grupos del Mundial 2026. Los Lusos, encabezados por un Cristiano Ronaldo que comenzará a disputar su sexto Mundial, quieren demostrar su candidatura al título con un sólido debut.
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Con Cristiano de arranque, Portugal va por el primer paso ante Congo
Los Lusos, capitaneados por CR7, se miden con Congo en el arranque del Grupo K del Mundial 2026. Seguilo en vivo.