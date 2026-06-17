Con un Messi descomunal, Argentina aplastó a Argelia en su debut

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos, tras una brillante asistencia de Rodrigo De Paul. Messi recibió en campo rival, encaró hacia el centro y sacó un zurdazo formidable que se clavó junto al palo de Luca Zidane.

El seleccionado argentino mostró una imagen sólida en todas sus líneas. La defensa respondió con firmeza, el mediocampo manejó los tiempos del partido y los laterales tuvieron una participación activa tanto en ataque como en defensa.

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Más allá de la actuación estelar de Messi, Argentina exhibió señales positivas pensando en lo que viene. Facundo Medina, debutante en un Mundial, tuvo una actuación destacada en el lateral izquierdo y respondió con personalidad cada vez que fue exigido. En la zaga, Cristian Romero y Lisandro Martínez controlaron los intentos ofensivos de Argelia, mientras que Emiliano Martínez prácticamente no tuvo sobresaltos.

En el mediocampo, De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister dominaron el juego y encontraron espacios para abastecer constantemente a los delanteros.

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Scaloni también administró cargas físicas. Gonzalo Montiel comenzó como titular y luego fue reemplazado por Nahuel Molina, en una rotación planificada para cuidar a ambos futbolistas. Más tarde ingresaron Julián Álvarez, Nicolás González y otros relevos que mantuvieron la intensidad del equipo hasta el final.

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La superioridad argentina se transformó en goles durante el complemento. A los 59 minutos, Messi apareció atento para capturar un rebote que dejó Zidane tras un remate lejano de Mac Allister y estableció el 2-0.

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El tercero llegó a los 75 minutos. Nicolás González encabezó una rápida transición ofensiva y habilitó al capitán, que encaró desde la izquierda hacia el centro y definió con precisión junto a un poste para completar su primer hat-trick en una Copa del Mundo.

Ese gol terminó de sellar una noche histórica para el rosarino, que además se convirtió en el futbolista más veterano en marcar tres goles en un partido mundialista y en el primer jugador en anotar en Mundiales con 20 años de diferencia, desde Alemania 2006 hasta esta edición de 2026.

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Messi y el triplete para el 3-0 ante #Argelia. pic.twitter.com/l4GpyvilVH — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Tras el encuentro, uno de los protagonistas fue Facundo Medina, quien disputó su primer partido mundialista."Siempre es un orgullo llevar esta camiseta. Estoy muy contento, me da mucha emoción esto", expresó el defensor.

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Sobre Messi, agregó: "Messi hace todo tan fácil, lo vemos en los entrenamientos y es una locura". También Alexis Mac Allister se rindió ante el capitán: "Ya no hay palabras para describirlo. Si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que es el más importante de todos".

Lo que viene para Argentina

Con estos tres puntos, la Albiceleste arrancó de la mejor manera la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Su próximo compromiso será el lunes 22 de junio, cuando enfrente a Austria en Dallas, mientras que cerrará la fase de grupos ante Jordania.

Por ahora, la noticia es una sola: Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales y Argentina empezó su defensa del título con una actuación que alimenta la ilusión.