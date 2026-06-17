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Acuerdo de paz entre EEUU e Irán: los 14 puntos del memorando próximo a firmarse

El texto establece el cese del fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, la garantía de un plan de financiación de USD 300.000 millones para la república islámica y el aseguramiento del régimen de que no producirá armas nucleares.

Estados Unidos e Irán avanzan definitivamente hacia un plan de paz y se encontrarían cerca de firmar un memorando de 14 puntos, que establece los términos y condiciones del alto al fuego, incluyendo medidas inmediatas, como la apertura del estrecho de Ormuz.

El texto aún no reviste carácter oficial y fue difundido por el medio estadounidense CNN. En primera instancia, dicta el "cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano" y el compromiso de "no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente".

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Además, indica que ambos países respetarán "la soberanía e integridad territorial del otro" y se abstendrán de interferir en los asuntos que cada uno tenga. A su vez, señala que se buscará llegar a un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días.

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En tanto, establece que luego de la firma Washington levantará el bloqueo naval, restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un tiempo límite de 30 días y retirará sus fuerzas de las zonas circundantes. Por su parte, Teherán "adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días".

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Asimismo, Estados Unidos se comprometerá a elaborar un plan integral para la rehabilitación y el desarrollo económico de Irán, garantizando un plan de financiación de al menos USD 300.00 millones. En la misma línea, el país norteamericano acordará poner fin a todas las sanciones impuestas en organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

También el departamento del Tesoro estadounidense "expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares" mientras que liberará "los fondos y activos congelados o restringidos" iraníes.

Otro de los puntos dicta que Teherán asegurará por escrito que jamás producirá armas nucleares y que mantendrá el "statu quo" en su programa nuclear hasta que el acuerdo final. Ambos acordaron que se "establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación" del acuerdo.

Una vez que existan garantías en la implementación de diversos puntos, comenzarán las negociaciones para un pacto final, el cual será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

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