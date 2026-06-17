Acuerdo de paz entre EEUU e Irán: los 14 puntos del memorando próximo a firmarse

En tanto, establece que luego de la firma Washington levantará el bloqueo naval, restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un tiempo límite de 30 días y retirará sus fuerzas de las zonas circundantes. Por su parte, Teherán "adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días".

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Asimismo, Estados Unidos se comprometerá a elaborar un plan integral para la rehabilitación y el desarrollo económico de Irán, garantizando un plan de financiación de al menos USD 300.00 millones. En la misma línea, el país norteamericano acordará poner fin a todas las sanciones impuestas en organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

También el departamento del Tesoro estadounidense "expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares" mientras que liberará "los fondos y activos congelados o restringidos" iraníes.

Otro de los puntos dicta que Teherán asegurará por escrito que jamás producirá armas nucleares y que mantendrá el "statu quo" en su programa nuclear hasta que el acuerdo final. Ambos acordaron que se "establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación" del acuerdo.

Una vez que existan garantías en la implementación de diversos puntos, comenzarán las negociaciones para un pacto final, el cual será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.