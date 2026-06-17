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Ozempic y Wegovy: ¿pueden reducir comportamientos violentos inesperadamente?

Una investigación realizada en Estados Unidos encontró que las personas que utilizan medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, mostraron una relación más débil entre impulsividad, consumo de alcohol y conductas violentas. Los expertos aclaran que aún no se puede hablar de una relación causal.

Los medicamentos GLP-1, conocidos mundialmente por su eficacia para bajar de peso y controlar la diabetes, podrían tener efectos que van mucho más allá de la salud metabólica. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, puso el foco en cómo estos tratamientos podrían influir en determinados comportamientos humanos.

La investigación, publicada en la revista científica Criminology, analizó datos de 7.521 adultos estadounidenses, entre ellos 821 personas que habían utilizado medicamentos GLP-1 como Ozempic o Wegovy.

Los resultados mostraron que entre quienes consumían actualmente estos fármacos, la relación entre la impulsividad y las conductas violentas aparecía considerablemente reducida respecto de quienes los habían usado en el pasado.

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Según el trabajo, la conexión entre impulsividad y comportamiento violento fue aproximadamente 62% más débil entre los usuarios actuales de estos medicamentos.

Además, los investigadores observaron que el vínculo entre el consumo de alcohol y las conductas violentas también se reducía, en este caso en torno al 52%, aunque ese resultado mostró menor consistencia en algunos análisis complementarios.

Los especialistas plantean que estos tratamientos podrían actuar sobre ciertos mecanismos vinculados al control de los impulsos, debilitando el paso entre un impulso y una acción concreta.

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Los autores remarcaron que los resultados deben interpretarse con cautela. La investigación fue de carácter observacional, por lo que no permite concluir que los medicamentos reduzcan directamente la violencia.

Por ese motivo, consideran necesario avanzar con nuevos estudios a largo plazo que permitan determinar si existe una relación causal y comprender mejor qué mecanismos biológicos o conductuales podrían estar involucrados.

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Mientras Ozempic, Wegovy y otros tratamientos similares continúan expandiendo su uso en todo el mundo, la comunidad científica comienza a explorar efectos que van mucho más allá del control del peso corporal y que podrían abrir nuevas líneas de investigación sobre la conducta humana.

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