Los medicamentos GLP-1, conocidos mundialmente por su eficacia para bajar de peso y controlar la diabetes, podrían tener efectos que van mucho más allá de la salud metabólica. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, puso el foco en cómo estos tratamientos podrían influir en determinados comportamientos humanos.
Ozempic y Wegovy: ¿pueden reducir comportamientos violentos inesperadamente?
Una investigación realizada en Estados Unidos encontró que las personas que utilizan medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, mostraron una relación más débil entre impulsividad, consumo de alcohol y conductas violentas. Los expertos aclaran que aún no se puede hablar de una relación causal.