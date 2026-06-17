Después de que Lionel Messi manifestara que pasó "unos días difíciles a nivel personal" en las declaraciones que brindó después del triunfo de la Selección argentina ante Argelia que lo tuvo como absoluto y brillante protagonista, Eduardo Feinmann afirmó que el motivo "tiene que ver con el padre" y se debe a "un problema grave de salud".
Feinmann afirmó que el padre de Messi tiene "un problema grave de salud"
El periodista señaló que el motivo de la tristeza del astro, que mencionó haber pasado "unos días difíciles a nivel personal" pero prefirió no detallar, es porque Jorge "no está bien" y hubo "situaciones que empeoraron".