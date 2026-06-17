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Feinmann afirmó que el padre de Messi tiene "un problema grave de salud"

El periodista señaló que el motivo de la tristeza del astro, que mencionó haber pasado "unos días difíciles a nivel personal" pero prefirió no detallar, es porque Jorge "no está bien" y hubo "situaciones que empeoraron".

Después de que Lionel Messi manifestara que pasó "unos días difíciles a nivel personal" en las declaraciones que brindó después del triunfo de la Selección argentina ante Argelia que lo tuvo como absoluto y brillante protagonista, Eduardo Feinmann afirmó que el motivo "tiene que ver con el padre" y se debe a "un problema grave de salud".

El periodista retomó los dichos del rosarino en la víspera y aseguró que esas complicaciones en un contexto "ajeno a lo deportivo" están relacionadas con que "el padre no está bien de salud". "No está bien de salud, ya hace tiempo", manifestó Feinmann sobre Jorge Messi este miércoles por la mañana durante su programa en Radio Mitre.

"Desde el año pasado ya que el padre, Jorge Messi, tiene un problema bastante grave de salud y esta semana justamente hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más el estado de salud", agregó el conductor.

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El rosarino -que convirtió su primer triplete en un Mundial y alcanzó como máximo goleador de la historia de estos certámenes al exfutbolista alemán Miroslav Klose- confesó tras el encuentro en la noche del martes que rompió en llanto tras el primero de sus tres goles por "una cuestión ajena a lo deportivo", que prefirió no detallar.

"Pasé unos días difíciles y complicados. Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que estuviera bien", reveló en declaraciones a la televisión luego de cosechar nuevos hitos dentro de la cancha y seguir incrementando su leyenda como deportista.

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