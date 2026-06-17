Feinmann afirmó que el padre de Messi tiene "un problema grave de salud"

El periodista retomó los dichos del rosarino en la víspera y aseguró que esas complicaciones en un contexto "ajeno a lo deportivo" están relacionadas con que "el padre no está bien de salud". "No está bien de salud, ya hace tiempo", manifestó Feinmann sobre Jorge Messi este miércoles por la mañana durante su programa en Radio Mitre.

"Desde el año pasado ya que el padre, Jorge Messi, tiene un problema bastante grave de salud y esta semana justamente hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más el estado de salud", agregó el conductor.