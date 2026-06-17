"Populismo de alto vuelo": las críticas en redes por el asueto en La Rioja tras el triunfo argentino

En la misma línea, el comunicado agregó que "el fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia".

"Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido. ¡Vamos Argentina!", cerró el escrito en el que se basaron las protestas vía digital.

image

Entre otros, un usuario remarcó "pobres cucas inservibles" y sumó: "Provincia pobre y tirando manteca al techo.. eso es populismo barato". En tanto, otro agregó: "Después se quejan del país que tenemos". "Cómo país estamos perdidos! Ojalá todos gritaran por las injusticias que hay como gritan por los goles!", reflexionó otra internauta.

Por su parte, algunos se animaron a bromear con la situación con frases como "Qué decretará el señor gobernador si ganamos la Final??????????? Increíble lo suyo" o "Es gracioso, imagínate si Argentina gana todos los partidos !! Imagínate si salimos campeones !! No se labura más hasta el 2027".