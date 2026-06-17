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"Populismo de alto vuelo": las críticas en redes por el asueto en La Rioja tras el triunfo argentino

El gobernador decretó medio día de asueto administrativo y el ciberespacio se llenó de comentarios contra la decisión. "Siguen con la joda kirchnerista" y "por eso estamos como estamos" fueron solo algunos de los reclamos.

Bajo el lema de que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada", el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dispuso para la mañana de este miércoles un asueto administrativo por el triunfo de la Selección argentina en el Mundial -que incluyó a toda la Administración Pública Provincial, entre ellas las instituciones educativas- y generó alto revuelo. Las críticas coparon las redes sociales, donde muchos manifestaron su deso por la decisión que consideraron una muestra de "populismo de alto vuelo".

"Siguen con la joda kirchnerista" y "por eso estamos como estamos" fueron otros de los reclamos, que se sucedieron en las publicaciones en las que se informó sobre lo establecido por la gobernación riojana.

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"Por la victoria de la Selección Argentina, el Gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye Instituciones Educativas) durante la mañana, permitiendo que las y los riojanos puedan compartir este momento de felicidad colectiva que une a todo el país", inició el texto oficial que fue motivo de burlas y expresiones de malestar.

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En la misma línea, el comunicado agregó que "el fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia".

"Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido. ¡Vamos Argentina!", cerró el escrito en el que se basaron las protestas vía digital.

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Entre otros, un usuario remarcó "pobres cucas inservibles" y sumó: "Provincia pobre y tirando manteca al techo.. eso es populismo barato". En tanto, otro agregó: "Después se quejan del país que tenemos". "Cómo país estamos perdidos! Ojalá todos gritaran por las injusticias que hay como gritan por los goles!", reflexionó otra internauta.

Por su parte, algunos se animaron a bromear con la situación con frases como "Qué decretará el señor gobernador si ganamos la Final??????????? Increíble lo suyo" o "Es gracioso, imagínate si Argentina gana todos los partidos !! Imagínate si salimos campeones !! No se labura más hasta el 2027".

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