Bajo el lema de que "la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada", el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dispuso para la mañana de este miércoles un asueto administrativo por el triunfo de la Selección argentina en el Mundial -que incluyó a toda la Administración Pública Provincial, entre ellas las instituciones educativas- y generó alto revuelo. Las críticas coparon las redes sociales, donde muchos manifestaron su deso por la decisión que consideraron una muestra de "populismo de alto vuelo".
"Populismo de alto vuelo": las críticas en redes por el asueto en La Rioja tras el triunfo argentino
El gobernador decretó medio día de asueto administrativo y el ciberespacio se llenó de comentarios contra la decisión. "Siguen con la joda kirchnerista" y "por eso estamos como estamos" fueron solo algunos de los reclamos.