Lionel Messi volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. El capitán argentino tuvo una noche soñada en el debut de la Selección ante Argelia por el Mundial 2026 y fue el protagonista absoluto al convertir los tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Noche perfecta de Lionel Andrés Messi: tres goles y un récord mundial
El capitán argentino fue la gran figura del debut ante Argelia. Marcó los tres goles de la victoria albiceleste y alcanzó una marca histórica en las Copas del Mundo.