Noche perfecta de Lionel Andrés Messi: tres goles y un récord mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067071618782818347&partner=&hide_thread=false ¡SIEMPRE EL 1O!



Lionel Messi puso el 2-0 de Argentina contra Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/LZVAHme11U — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Pero todavía quedaba una última obra. Con Argelia ya golpeada, Argentina encontró espacios para el contraataque y Nicolás González asistió a Messi, que encaró de derecha hacia el centro y definió con un zurdazo preciso junto al palo para sellar el tercer gol de la noche y completar su triplete.

Además del impacto en el resultado, la actuación tuvo un valor histórico. Con estas tres conquistas, Messi llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2067075514540437918&partner=&hide_thread=false ¡HAT-TRICK Y MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

A sus 38 años, el capitán volvió a adueñarse del escenario más importante del fútbol y lideró a la Selección argentina en un debut que quedará marcado por otra actuación memorable de su número 10.