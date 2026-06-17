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Noche perfecta de Lionel Andrés Messi: tres goles y un récord mundial

El capitán argentino fue la gran figura del debut ante Argelia. Marcó los tres goles de la victoria albiceleste y alcanzó una marca histórica en las Copas del Mundo.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. El capitán argentino tuvo una noche soñada en el debut de la Selección ante Argelia por el Mundial 2026 y fue el protagonista absoluto al convertir los tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La función comenzó a los 16 minutos del primer tiempo. Tras recibir un preciso pase de Rodrigo De Paul, Messi avanzó algunos metros y sacó un zurdazo espectacular desde afuera del área que se clavó junto al ángulo para abrir el marcador y desatar la locura de los miles de argentinos presentes en Kansas.

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Ya en el complemento, el rosarino volvió a aparecer. A los 59 minutos aprovechó un rebote que dejó Luca Zidane luego de un remate de Alexis Mac Allister y empujó la pelota a la red para ampliar la diferencia y firmar su doblete.

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Pero todavía quedaba una última obra. Con Argelia ya golpeada, Argentina encontró espacios para el contraataque y Nicolás González asistió a Messi, que encaró de derecha hacia el centro y definió con un zurdazo preciso junto al palo para sellar el tercer gol de la noche y completar su triplete.

Además del impacto en el resultado, la actuación tuvo un valor histórico. Con estas tres conquistas, Messi llegó a los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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A sus 38 años, el capitán volvió a adueñarse del escenario más importante del fútbol y lideró a la Selección argentina en un debut que quedará marcado por otra actuación memorable de su número 10.

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