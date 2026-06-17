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Quedó libre el conductor ebrio que chocó y mató al delivery en San Martín

Gabriel Bueno tenía 2,03 gramos de alcohol en sangre cuando chocó de frente y mató al comerciante Raúl Sánchez. La Justicia le retuvo el carnet por ocho meses.

Un dato alarmante sacudió la audiencia judicial de este miércoles por el trágico siniestro vial ocurrido en San Martín. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales reveló que Gabriel Bueno, el automovilista acusado de causar la muerte del comerciante Raúl Alberto Sánchez, conducía con 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que cuaduplica el límite legal permitido de 0,5.

Ante la jueza Flavia Allende, el fiscal Nicolás Schiattino presentó el resultado de esta pericia, considerada clave para la causa debido a que el hecho no fue registrado por cámaras de seguridad ni contó con testigos presenciales. Bueno, asistido por su abogado defensor Federico Petrignani, se abstuvo de declarar durante la audiencia.

El joven conductor quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por manejar alcoholizado. A pesar de la gravedad de la acusación, Bueno recuperó la libertad dado que la fiscalía no solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, como medida cautelar, se le retuvo el carnet de conducir por los ocho meses que durará la investigación preliminar y se le impusieron estrictas reglas de conducta.

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El trágico choque de frente

El fatal siniestro se registró cerca de las 00:30 horas del pasado domingo 14 de junio sobre la calle Nacional, entre Laprida y Divisoria. En ese sector, un Volkswagen Gol Trend blanco manejado por Bueno e impactó de frente y con gran violencia contra un Renault 4, conocido popularmente como "Renoleta".

A raíz del fortísimo impacto, el conductor del Renault 4, Raúl Alberto Sánchez, de 59 años, falleció en el acto. La víctima era un querido comerciante y gastronómico de San Martín que, al momento del accidente, manejaba para entregar un pedido de comida de su propio restaurante, "Como en Casa".

Por su parte, Bueno sufrió heridas que requirieron su traslado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica, permaneció detenido hasta la audiencia de formalización de este miércoles. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 20ª y peritos de Delitos Especiales para recabar las pruebas de la colisión.

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