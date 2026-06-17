Quedó libre el conductor ebrio que chocó y mató al delivery en San Martín

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El trágico choque de frente

El fatal siniestro se registró cerca de las 00:30 horas del pasado domingo 14 de junio sobre la calle Nacional, entre Laprida y Divisoria. En ese sector, un Volkswagen Gol Trend blanco manejado por Bueno e impactó de frente y con gran violencia contra un Renault 4, conocido popularmente como "Renoleta".

A raíz del fortísimo impacto, el conductor del Renault 4, Raúl Alberto Sánchez, de 59 años, falleció en el acto. La víctima era un querido comerciante y gastronómico de San Martín que, al momento del accidente, manejaba para entregar un pedido de comida de su propio restaurante, "Como en Casa".

Por su parte, Bueno sufrió heridas que requirieron su traslado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica, permaneció detenido hasta la audiencia de formalización de este miércoles. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría 20ª y peritos de Delitos Especiales para recabar las pruebas de la colisión.