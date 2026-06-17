Un dato alarmante sacudió la audiencia judicial de este miércoles por el trágico siniestro vial ocurrido en San Martín. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales reveló que Gabriel Bueno, el automovilista acusado de causar la muerte del comerciante Raúl Alberto Sánchez, conducía con 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que cuaduplica el límite legal permitido de 0,5.
Quedó libre el conductor ebrio que chocó y mató al delivery en San Martín
Gabriel Bueno tenía 2,03 gramos de alcohol en sangre cuando chocó de frente y mató al comerciante Raúl Sánchez. La Justicia le retuvo el carnet por ocho meses.