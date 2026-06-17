Cortan la avenida Ignacio de la Roza por obras de repavimentación

De acuerdo con el mapa difundido en el comunicado oficial, el tránsito se encuentra interrumpido en la intersección de la avenida Ignacio de la Roza y calle Caseros, afectando el tramo comprendido entre Rivadavia y Mitre.

corte de calle

Desde la comuna solicitaron a los conductores circular con precaución por las zonas aledañas y respetar estrictamente la señalización vial instalada. Asimismo, pidieron disculpas por los inconvenientes ocasionados, argumentando que los trabajos forman parte de un plan de mejora de los espacios públicos para los vecinos.