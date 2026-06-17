La Municipalidad de la Ciudad de San Juan emitió un aviso de corte de calle programado para las jornadas del martes 16 y miércoles 17 de junio. Según la información oficial, la medida responde al inicio de las tareas de repavimentación que se están llevando a cabo en el microcentro de la capital.
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Cortan la avenida Ignacio de la Roza por obras de repavimentación
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que la interrupción se debe a trabajos en la calzada durante este martes y miércoles.