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Cortan la avenida Ignacio de la Roza por obras de repavimentación

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que la interrupción se debe a trabajos en la calzada durante este martes y miércoles.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan emitió un aviso de corte de calle programado para las jornadas del martes 16 y miércoles 17 de junio. Según la información oficial, la medida responde al inicio de las tareas de repavimentación que se están llevando a cabo en el microcentro de la capital.

De acuerdo con el mapa difundido en el comunicado oficial, el tránsito se encuentra interrumpido en la intersección de la avenida Ignacio de la Roza y calle Caseros, afectando el tramo comprendido entre Rivadavia y Mitre.

corte de calle

Desde la comuna solicitaron a los conductores circular con precaución por las zonas aledañas y respetar estrictamente la señalización vial instalada. Asimismo, pidieron disculpas por los inconvenientes ocasionados, argumentando que los trabajos forman parte de un plan de mejora de los espacios públicos para los vecinos.

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