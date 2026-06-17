Lionel Messi convirtió los tres goles del triunfo de Argentina 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, en Kansas City, e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos. La actuación del capitán detonó una avalancha de reacciones en las redes sociales que duró toda la noche.
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Los mejores memes y reacciones de la actuación estelar de Messi ante Argelia
El capitán argentino convirtió un hat-trick en su presentación e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.