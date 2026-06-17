"Fueron días complicados": Messi explicó por qué se emocionó en la goleada

Se conocen los motivos por los que el Diez pasó “días complicados” en la previa del debut. La frase se le puede atribuir a la lesión que sufrió en su último encuentro con Inter Miami, que lo dejó al límite del encuentro con Argelia.

Luego, se explayó acerca de cómo atraviesa esta etapa de su carrera, tras haber logrado casi todos los objetivos posibles: “Todo lo que estoy viviendo ahora es yapa. Tuve la suerte de cumplir todos los sueños o más, a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien para disfrutar dentro de la cancha”.

Por último, dejó una curiosa reflexión sobre su vigencia en el fútbol y su nivel: “Me gusta jugar al fútbol y, cuando estoy bien así, doy el máximo. Estaba mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Somos muy parecidos: siempre quiero dar el máximo. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, acá estaré”