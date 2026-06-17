La Selección argentina venció 3-0 a Argelia en el primer partido de la fase de grupos del Mundial. Lionel Messi fue la figura al anotar los tres goles de la Albiceleste, lo que le permitió alcanzar un récord en las Copas del Mundo. Sin embargo, una imagen dio que hablar: el capitán se mostró emocionado hasta las lágrimas tras convertir su primer gol. Luego del partido, explicó el motivo de su reacción.
"Fueron días complicados": Messi explicó por qué se emocionó en la goleada
El astro anotó tres goles, pero cuando convirtió el primero se emocionó hasta las lágrimas y tuvo que secarse el rostro con la camiseta.