El Torneo Cecilio Velázquez comenzó en la noche del martes en la cancha de Social San Juan, ubicada en la Villa América. Esta edición cuenta con la participación de cinco equipos sanjuaninos: Social, Concepción, Unión, Olimpia y Atlético Argentino y desde Chile se sumó Independiente La Florida.
Social y Concepción empataron en el inicio del Cecilio Velázquez
El clásico de Social y Concepción terminó 3 a 3 en el estreno del tradicional torneo de verano. La primera fase se extenderá hasta el viernes.