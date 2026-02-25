"
Social y Concepción empataron en el inicio del Cecilio Velázquez

El clásico de Social y Concepción terminó 3 a 3 en el estreno del tradicional torneo de verano. La primera fase se extenderá hasta el viernes.

El Torneo Cecilio Velázquez comenzó en la noche del martes en la cancha de Social San Juan, ubicada en la Villa América. Esta edición cuenta con la participación de cinco equipos sanjuaninos: Social, Concepción, Unión, Olimpia y Atlético Argentino y desde Chile se sumó Independiente La Florida.

La primera fecha tuvo los empates de Social vs. Concepción y Unión vs. Independiente La Florida. El único que festejó fue Atlético Argentino que goleó 10 a 3 a Olimpia en el cierre del martes.

Torneo Cecilio Velázquez

Resultados de la fecha 1:

  • Independiente La Florida 4 - Unión 4
  • Concepción 3 - Social 3
  • Argentino 10 - Olimpia 3

Fecha 2, miércoles 25:

  • 21:00 – Social vs Independiente La Florida
  • 22:30 – Olimpia vs Unión

Fecha 3, jueves 26:

  • 21:00 – Social vs Argentino
  • 22:30 – Concepción vs Unión

Fecha 4, viernes 27:

  • 21:00 – Independiente La Florida vs Olimpia
  • 22:30 – Concepción vs Argentino

