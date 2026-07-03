El Gobierno de Venezuela elevó el viernes a 2.645 la cifra de fallecidos por los poderosos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, en tanto todavía se busca localizar a más 35.000 personas, y se anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para atender a las labores de reconstrucción.
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Elevan a 2.645 la cifra de muertos por el terremoto en Venezuela
La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas.