Messi se consolidó como el máximo goleador de los Mundiales

1. Lionel Messi (ARG) - 20 goles en 30 partidos (0,66)

2. Kylian Mbappé (FRA) - 18 goles en 18 partidos (1,00)

(FRA) - 18 goles en 18 partidos (1,00) 3. Miroslav Klose (GER) - 16 goles en 24 partidos (0,67)

(GER) - 16 goles en 24 partidos (0,67) 4. Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos (0,79)

(BRA) - 15 goles en 19 partidos (0,79) 5. Gerd Müller (GER) - 14 goles en 13 partidos (1,08)

(GER) - 14 goles en 13 partidos (1,08) 6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos (2,17)

(FRA) - 13 goles en 6 partidos (2,17) 7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos (0,86)

En el debut en la Copa del Mundo había metido tres goles frente Argelia: primero con un zurdazo desde afuera del área, luego al empujar la pelota tras un rebote y el tercero con su clásico remate desde la medialuna. Con ese triplete, el Diez superó al propio Mbappé, a Gerd Müller y había igualado a Miroslav Klose, que llegó 1° a este Mundial.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé esta ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", declaró.

Por su parte, Klose, alcanzó los 16 tantos en los cuatro Mundiales que disputó. El alemán marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014.

Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia, aparecía Ronaldo Nazario, con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil, pero no sumó minutos.

Sin embargo, a Messi le bastó un partido en esta edición para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante Austria.

Mbappé es otro de los principales candidatos a alcanzar esa marca. El francés acumula 18 goles en apenas tres Copas Mundiales de la FIFA: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya seis en Estados Unidos, Canadá y México.

Por otro lado, con el doblete ante Austria, los tres que les había hecho a Argelia y el tiro libre a Jordania, Messi encadena ocho partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. De esta manera, superó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).