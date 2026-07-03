Video: El gol agónico de Lisandro Martínez ante Cabo Verde

En un cierre cargado de tensión, el zaguero del Manchester United se proyectó al ataque y encontró el gol que volvió a poner en ventaja al equipo dirigido por Lionel Scaloni, desatando el festejo de los miles de hinchas argentinos que copan las tribunas en Miami.

¡GOL CARAJO, GOL!



A los 92', Licha Martínez puso el 2-1 ante Cabo Verde. pic.twitter.com/atRYV9SYVo — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

El tanto llegó en un momento decisivo del encuentro y dejó a la Albiceleste muy cerca de asegurar el pasaje a los octavos de final, aunque todavía debía administrar los últimos minutos para evitar una nueva reacción del conjunto africano.