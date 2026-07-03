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Video: El gol agónico de Lisandro Martínez ante Cabo Verde

El defensor apareció a los 92 minutos para convertir el 2-1 ante Cabo Verde y desatar el festejo de la Selección en los 16avos de final del Mundial 2026.

Cuando el partido parecía encaminarse a un desenlace incierto, Lisandro Martínez apareció para darle un alivio enorme a la Selección argentina. El defensor convirtió a los 92 minutos del tiempo reglamentario y estableció el 2-1 frente a Cabo Verde, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

En un cierre cargado de tensión, el zaguero del Manchester United se proyectó al ataque y encontró el gol que volvió a poner en ventaja al equipo dirigido por Lionel Scaloni, desatando el festejo de los miles de hinchas argentinos que copan las tribunas en Miami.

El tanto llegó en un momento decisivo del encuentro y dejó a la Albiceleste muy cerca de asegurar el pasaje a los octavos de final, aunque todavía debía administrar los últimos minutos para evitar una nueva reacción del conjunto africano.

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Con el reloj como aliado, Argentina quedó a un paso de sellar la clasificación y mantener intacto el sueño de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con una cobertura especial desde Estados Unidos, transmite todos los partidos de la Selección Argentina y acerca cada detalle de la participación albiceleste a los sanjuaninos.

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