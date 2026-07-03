Cuando el partido parecía encaminarse a un desenlace incierto, Lisandro Martínez apareció para darle un alivio enorme a la Selección argentina. El defensor convirtió a los 92 minutos del tiempo reglamentario y estableció el 2-1 frente a Cabo Verde, en el encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.
Video: El gol agónico de Lisandro Martínez ante Cabo Verde
El defensor apareció a los 92 minutos para convertir el 2-1 ante Cabo Verde y desatar el festejo de la Selección en los 16avos de final del Mundial 2026.