El Ministerio Público Fiscal de San Juan adoptará una postura de extrema firmeza en el caso del joven detenido por agredir brutalmente a su pareja, una mujer embarazada de siete meses, en el departamento de Rivadavia. El fiscal de la UFI Flagrancia, doctor Fernando Bonomo, anticipó que la política criminal ante la gravedad del hecho será ir a fondo: solicitarán una condena de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.
Embarazada golpeada: la Fiscalía pedirá prisión efectiva para el agresor
Pese a que los delitos imputados suelen ser excarcelables, desde la UFI Flagrancia anticiparon que exigirán un castigo de cumplimiento real para el agresor.