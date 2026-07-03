Embarazada golpeada: la Fiscalía pedirá prisión efectiva para el agresor

La decisión marca un precedente institucional, ya que la tipificación inicial de los delitos que enfrenta el imputado —quien carece de antecedentes penales previos— suele contemplar penas de ejecución condicional que le permitirían seguir en libertad. Sin embargo, dada la violencia desplegada, la fiscalía buscará que el agresor sea trasladado al Penal de Chimbas apenas concluya el procedimiento.

"Vamos a solicitar una pena de cumplimiento efectivo, porque como titular de la acción penal, el Ministerio Público debe impulsar esa seguridad a los ciudadanos", argumentó Bonomo. Mientras se aguardan los informes médicos definitivos sobre la salud del bebé para formalizar la imputación, el acusado permanece detenido bajo prisión preventiva para evitar cualquier riesgo procesal.