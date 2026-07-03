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Embarazada golpeada: la Fiscalía pedirá prisión efectiva para el agresor

Pese a que los delitos imputados suelen ser excarcelables, desde la UFI Flagrancia anticiparon que exigirán un castigo de cumplimiento real para el agresor.

El Ministerio Público Fiscal de San Juan adoptará una postura de extrema firmeza en el caso del joven detenido por agredir brutalmente a su pareja, una mujer embarazada de siete meses, en el departamento de Rivadavia. El fiscal de la UFI Flagrancia, doctor Fernando Bonomo, anticipó que la política criminal ante la gravedad del hecho será ir a fondo: solicitarán una condena de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.

La decisión marca un precedente institucional, ya que la tipificación inicial de los delitos que enfrenta el imputado —quien carece de antecedentes penales previos— suele contemplar penas de ejecución condicional que le permitirían seguir en libertad. Sin embargo, dada la violencia desplegada, la fiscalía buscará que el agresor sea trasladado al Penal de Chimbas apenas concluya el procedimiento.

"Vamos a solicitar una pena de cumplimiento efectivo, porque como titular de la acción penal, el Ministerio Público debe impulsar esa seguridad a los ciudadanos", argumentó Bonomo. Mientras se aguardan los informes médicos definitivos sobre la salud del bebé para formalizar la imputación, el acusado permanece detenido bajo prisión preventiva para evitar cualquier riesgo procesal.

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