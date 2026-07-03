La afirmación de Yanina Latorre que desató la furia de la familia de Icardi: "No tiene para..."

Además, adjuntó en otra publicación una especie de currículum que evidenciaba toda su carrera futbolística hasta el día de hoy (a propósito por los dichos de la propia mediática sobre la supuesta crisis de Mauro con el Club Galatasaray). La imagen estaba acompañada de la frase: "Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años... sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas. Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorsionada está la sociedad".

Por supuesto y con evidente enojo, la conductora de SQP habló en su programa y dio fuertes declaraciones, las cuales aludieron que Juan Icardi, padre del futbolista, se encontraba en cierta pobreza: "Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que ve a Wanda de vez en cuando y lo mediatiza... el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer".

Juan Icardi: "Mi padre no está pasando hambre"

A raíz de los polémicos dichos de la conductora, apareció un miembro de la familia Icardi que, hasta el momento, se encontraba en el hermetismo. Se trata de Juan Carlos Icardi, medio hermano de Mauro por parte de su padre y fruto del matrimonio anterior del hombre.

A través de sus redes sociales, el hombre no dudó en apuntar contra las afirmaciones de Yanina. Sin escatimar en palabras, expresó: "Señora Yanina Latorre. Quería comentarle que mi papá no está solo en Rosario. Acá somos una familia, la cual como cualquier argentino nos ganamos la vida trabajando y mi padre no está pasando hambre como usted dice. Así que por favor, no afirm cosas de una persona, la cual no conoce".

Y culminó: "Los problemas con mi hermano arréglelos con él y no, difamando a mi padre". En la misma historia, el hombre adjuntó dos fotografías de la familia: "Acá una fotito de una parte de todos los que estamos en Rosario".