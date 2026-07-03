Del barrio al Mundial: las historias de los sanjuaninos que viajaron a alentar

Ambos también participaron del tradicional banderazo de los hinchas argentinos. "Fue una marea de gente. La pasamos muy bien y ahora estar acá es una locura. Desde que entramos no dejamos de caminar y disfrutar", relató.

La emoción también ganó al hijo, que apenas pudo contener las lágrimas al explicar por qué este viaje era tan especial. "Era con quien tenía que venir. No había nadie más. Es la persona perfecta. Encima es el último Mundial de Messi, así que es perfecto venir a verlo con el que me enseñó lo que es el fútbol", expresó con la voz entrecortada.

La recorrida continuó con otros tres sanjuaninos que llegaron pocas horas antes del encuentro y combinaron sus vacaciones con la posibilidad de alentar a la Selección. Los jóvenes contaron que aprovecharán su estadía para recorrer distintos parques temáticos, aunque el gran objetivo del viaje era estar presentes en el partido de Argentina.

Uno de ellos, incluso, aprovechó la entrevista para enviar un saludo a su familia. "A mi familia del barrio Del Bono, a mi mamá, a mi papá y a todos los chicos del grupo en San Juan. Un saludo muy grande y esperemos disfrutar una victoria", dijo.

Todos coincidieron en que la cantidad de argentinos superó cualquier expectativa. "Pensé que iba a haber mucha gente, pero no la cantidad que vimos. Es una locura la energía que tienen los argentinos", aseguraron.

La ilusión intacta

Antes de despedirse, los sanjuaninos también dejaron sus pronósticos para el partido. Hubo quienes imaginaron un 3-0, otros un 2-1, aunque todos coincidieron en un deseo: seguir acompañando a la Selección en las próximas fases del Mundial si los resultados y el presupuesto lo permiten.

Mientras miles de argentinos copan las calles en la previa de cada encuentro, las historias de los hinchas vuelven a demostrar que el Mundial también se vive lejos de la cancha, con emociones que quedarán para siempre.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con una cobertura especial desde Estados Unidos, transmite todos los partidos de la Selección Argentina y acerca cada detalle a los sanjuaninos.