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Con una definición de lujo, Messi marcó el primero de Argentina ante Cabo Verde

El capitán abrió el marcador con una definición de jerarquía tras una asistencia de Lisandro Martínez.

Lionel Messi abrió el marcador y puso en ventaja a la Selección argentina frente a Cabo Verde en el duelo por los 16avos de final del Mundial 2026. El capitán recibió una asistencia de Lisandro Martínez, controló dentro del área y definió con la cara externa de su botín izquierdo ante la marca de Diney Borges. La pelota superó a Vozinha y se metió junto a un palo para establecer el 1-0.

La jugada nació desde el fondo con un pase preciso de Lisandro Martínez hacia el área rival. Allí apareció el rosarino, que controló y definió con la cara externa de su botín izquierdo ante la marca de Diney Borges. La pelota superó la salida del arquero Vozinha y terminó en el fondo de la red para desatar el festejo de los miles de argentinos presentes en el estadio.

El tanto le permite a la Scaloneta comenzar a inclinar el partido frente al conjunto africano, en busca del pasaje a los octavos de final, donde espera Egipto. Además de abrir el camino de la victoria parcial, Messi sigue agrandando su historia en los Mundiales.

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Con este grito, el 10 suma 7 goles en la Copa del Mundo 2026 y alcanza una marca sobresaliente: lleva ocho partidos consecutivos convirtiendo en un Mundial, un registro que vuelve a confirmar su vigencia y su enorme influencia en el seleccionado argentino.

Mientras el encuentro continúa en Miami, Argentina busca ampliar la ventaja para sellar la clasificación a la próxima instancia del torneo.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con una cobertura especial desde Estados Unidos, transmite todos los partidos de la Selección Argentina y acerca cada detalle de la participación albiceleste a los sanjuaninos.

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