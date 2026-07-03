Con una definición de lujo, Messi marcó el primero de Argentina ante Cabo Verde

La jugada nació desde el fondo con un pase preciso de Lisandro Martínez hacia el área rival. Allí apareció el rosarino, que controló y definió con la cara externa de su botín izquierdo ante la marca de Diney Borges. La pelota superó la salida del arquero Vozinha y terminó en el fondo de la red para desatar el festejo de los miles de argentinos presentes en el estadio.

El tanto le permite a la Scaloneta comenzar a inclinar el partido frente al conjunto africano, en busca del pasaje a los octavos de final, donde espera Egipto. Además de abrir el camino de la victoria parcial, Messi sigue agrandando su historia en los Mundiales.