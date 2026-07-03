Lionel Messi abrió el marcador y puso en ventaja a la Selección argentina frente a Cabo Verde en el duelo por los 16avos de final del Mundial 2026. El capitán recibió una asistencia de Lisandro Martínez, controló dentro del área y definió con la cara externa de su botín izquierdo ante la marca de Diney Borges. La pelota superó a Vozinha y se metió junto a un palo para establecer el 1-0.
Con una definición de lujo, Messi marcó el primero de Argentina ante Cabo Verde
El capitán abrió el marcador con una definición de jerarquía tras una asistencia de Lisandro Martínez.