Qué vieron en el teléfono de Ernestina Pais tras el trágico accidente: "Tenía..."

La actriz compartía elenco con Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino, con quienes tenía varias funciones programadas en distintos puntos del país. De hecho, la noche del 26 de junio la esperaban para presentarse en el Teatro Niní Marshall de Tigre.

Qué dice la autopsia preliminar de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais sigue generando conmoción y, con el avance de la investigación judicial, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias del fatal accidente. En las últimas horas trascendieron los primeros resultados de la autopsia, que aportaron precisiones sobre la causa del fallecimiento de la conductora de 54 años.

Según el informe preliminar incorporado al expediente, la causa de la muerte fue un “traumatismo encefalocraneano grave”, lesión sufrida como consecuencia del violento impacto. El resultado médico forense confirma que las heridas provocadas por la colisión fueron incompatibles con la vida y forman parte de las primeras pruebas reunidas en la causa.

El accidente ocurrió cuando el vehículo que manejaba la periodista fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. A partir de las pericias realizadas en el lugar, los investigadores determinaron que el impacto se produjo sobre el lateral correspondiente al puesto de conducción, donde viajaba la periodista.

Mientras la investigación continúa, los peritos trabajan para reconstruir con exactitud los instantes previos al siniestro. Entre las principales hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que la conductora haya intentado atravesar el cruce ferroviario con las barreras bajas, una secuencia que habría quedado registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.