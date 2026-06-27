La Selección del Congo, en su segunda Copa del Mundo tras más de 50 años de ausencia, le aplicó la voltereta a la Selección de Uzbekistán hoy en el estadio Atlanta, de los Estados Unidos para obtener su boleto a los 16vos de Final del Mundial 2026.
RD Congo lo dio vuelta ante Uzbekistán y se clasificó como el mejor tercero
El combinado africano tuvo la entereza para revertir un resultado que había comenzado siendo negativo y consiguió un histórico pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Grupo K.