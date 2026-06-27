RD Congo lo dio vuelta ante Uzbekistán y se clasificó como el mejor tercero

Los asiáticos lograron la primera anotación antes de cumplir 10 minutos de juego en una obra maestra del capitán Eldor Shomurodov, el cual puso en riesgo la permanencia del RD Congo, quien nunca bajo los brazos y encontró los goles del triunfo al segundo tiempo.

El doblete de Yoane Wissa y la anotación de Fiston Mayele. en los últimos 20 minutos del compromiso, le dieron a la República Democrática del Congo su mejor resultado en Copas del Mundo para ser uno de los 32 mejores de este Mundial 2026. 3-1 oficial.