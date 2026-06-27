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Robo y vandalismo en Ullum: el mensaje de un emprendedor que pide conciencia

Uno de los responsables de Ullum Roots denunciaron que les sustrajeron mesas y sillones y luego lo incendiaron en el embarcadero. Meses atrás también habían sufrido el robo de un kayak.

La inseguridad volvió a golpear a un emprendimiento turístico de Ullum. Agustín, uno de los responsables de Ullum Roots, publicó un video en redes sociales para contar el difícil momento que atraviesan luego de sufrir un nuevo hecho de vandalismo y robo.

"Nos han vuelto a robar. En verano nos robaron un kayak y ahora nos robaron mesas, sillones y lo prendieron fuego en el embarcadero de Ullum", expresó el emprendedor al iniciar su descargo.

Con visible tristeza, explicó que cada elemento del lugar representa tiempo, trabajo e inversión. "Nos cuesta mucho esfuerzo, mucho laburo. Esto es nuestro, pero está pensado para la familia de San Juan. Apostamos a este lugar sabiendo todo lo que significa Punta Negra", manifestó.

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Durante el video también lamentó la falta de cuidado de los espacios públicos y cuestionó el sentido del hecho. "La verdad que estamos muy tristes y enojados porque no se pueden valorar ni respetar los espacios públicos. ¿Para qué se llevan un palet de madera? Nos llevó mucho tiempo hacerlo", señaló.

Agustín explicó además que gran parte de la infraestructura permanece al aire libre porque no cuentan con un lugar donde resguardarla. "Las cosas quedan al aire libre porque no hay dónde guardarlas. Solo quería expresar esto para que tomen conciencia", concluyó.

Ullum Roots funciona como un espacio recreativo para quienes visitan la zona del embarcadero en el dique de Ullum. Allí ofrecen alimentos como sándwiches caseros, snacks, galletitas, medialunas, semitas, café, chocolate caliente y bebidas. Además, durante la temporada de verano brindan servicio de alquiler de kayaks para disfrutar del dique.

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