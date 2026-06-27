La inseguridad volvió a golpear a un emprendimiento turístico de Ullum. Agustín, uno de los responsables de Ullum Roots, publicó un video en redes sociales para contar el difícil momento que atraviesan luego de sufrir un nuevo hecho de vandalismo y robo.
Robo y vandalismo en Ullum: el mensaje de un emprendedor que pide conciencia
Uno de los responsables de Ullum Roots denunciaron que les sustrajeron mesas y sillones y luego lo incendiaron en el embarcadero. Meses atrás también habían sufrido el robo de un kayak.