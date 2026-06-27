Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Tras quedar a tres décimas en el inicio de la sesión, el primer salto en el rendimiento del argentino llegó en el cierre de la Q1: registró un tiempo de 1:07.894 para clasificar con tranquilidad en el 11° y superar a su compañero, quien no logró mejorar en su segundo intento y se metió a la Q2 13°.

Colapinto realizó un primer intento en la segunda tanda con gomas usadas, que ya tenían un rendimiento menor, y cerró una vuelta de 1:08.171. Las dificultades para el joven de 23 años se produjeron en su última salida a la pista: perdió el control de su monoplaza en la curva 1 y se fue de cola sobre los pianitos. El pilarense abortó el giro inmediatamente y, al no registrar una marca con neumáticos nuevos, quedó relegado al 16° lugar. Gasly no se pudo meter a la Q3 por una diferencia de 0.040 segundos y partirá 11° en el Red Bull Ring.