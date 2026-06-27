Franco Colapinto no logró completar una buena sesión de clasificación en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y largará 16° al quedar eliminado en la Q2 tras una leve salida de pista. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partirá en el 11° puesto. La qualy cerró con una polémica pole position de George Russell (Mercedes), quien completó su vuelta rápida bajo banderas amarillas por el choque de Max Verstappen (Red Bull).
Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1
El piloto argentino de Alpine no logró completar una buena qualy y un error en la Q2 lo relegó en la grilla. Pierre Gasly saldrá 11°.