Colombia empató con Portugal 0 a 0 por la fase de grupos del Mundial 2026

En el Hard Rock Stadium de Miami, Colombia y Portugal igualaron sin goles por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado cafetero, que ganó en sus dos primeras presentaciones ante Ubekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), se quedó con el liderato del Grupo K, mientras que los lusos, que habían igualado con los africanos en el debut, avanzaron a dieciseisavos como segundos.