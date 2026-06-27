Exclusivo: en fotos, así se vive la previa de Argentina ante Jordania en Dallas

Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y cánticos, los fanáticos le pusieron color a la previa de un partido que puede dejar a la Argentina con puntaje ideal en el Grupo J y consolidada como una de las candidatas al título.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni optó por presentar una formación alternativa, con el objetivo de preservar a varios de los habituales titulares de cara a los 16avos de final, instancia para la que la Selección ya llega clasificada.