La ilusión mundialista ya se vive en las inmediaciones del AT&T Stadium de Dallas. Desde varias horas antes del inicio del encuentro entre la Selección argentina y Jordania, cientos de hinchas comenzaron a llegar al estadio para alentar al equipo de Lionel Scaloni en el último compromiso de la fase de grupos.
Exclusivo: en fotos, así se vive la previa de Argentina ante Jordania en Dallas
Miles de hinchas argentinos comenzaron a llegar al AT&T Stadium para acompañar a la Scaloneta en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.