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Exclusivo: en fotos, así se vive la previa de Argentina ante Jordania en Dallas

Miles de hinchas argentinos comenzaron a llegar al AT&T Stadium para acompañar a la Scaloneta en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

La ilusión mundialista ya se vive en las inmediaciones del AT&T Stadium de Dallas. Desde varias horas antes del inicio del encuentro entre la Selección argentina y Jordania, cientos de hinchas comenzaron a llegar al estadio para alentar al equipo de Lionel Scaloni en el último compromiso de la fase de grupos.

Con camisetas albicelestes, banderas, bombos y cánticos, los fanáticos le pusieron color a la previa de un partido que puede dejar a la Argentina con puntaje ideal en el Grupo J y consolidada como una de las candidatas al título.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni optó por presentar una formación alternativa, con el objetivo de preservar a varios de los habituales titulares de cara a los 16avos de final, instancia para la que la Selección ya llega clasificada.

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El encuentro comenzará a las 23 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y marcará el cierre de la participación albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Mirá las mejores imágenes de la previa de Argentina-Jordania en SanJuan8.

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