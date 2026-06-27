La muerte de Ernestina Pais se convirtió en una de las noticias más conmovedoras de los últimos tiempos. La reconocida conductora televisiva de 54 años falleció este 26 de junio luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa, en un trágico accidente que causó un profundo impacto en el mundo del espectáculo.
Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais sobre la muerte de su madre
Ángel de Brito contó en LAM de qué manera Benicio Guyot se puso al tanto de la muerte de su madre, Ernestina Pais, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.