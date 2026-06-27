Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais sobre la muerte de su madre

En los momentos más difíciles de su vida, especialmente durante su proceso de recuperación y tratamiento por sus problemas de salud mental y adicciones, reconoció que Benicio fue una de sus principales motivaciones para salir adelante.

Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte

Ernestina Pais transitaba un momento laboral de gran crecimiento gracias a El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari que la llevaba a presentarse en distintos escenarios del Gran Buenos Aires junto a Juan Palomino, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal.

Pocas horas antes del trágico episodio, la actriz había compartido en sus historias de Instagram una publicación vinculada a ese presente profesional. En la imagen se la veía junto a Palomino anunciando nuevas fechas de la gira teatral, un proyecto que la tenía muy entusiasmada.

Sobre la fotografía escribió: "Se agregan destinos. ¡Gracias, vida!". Ese fue el último mensaje que publicó en sus redes sociales antes del accidente que terminó con su vida, cuando se dirigía a cumplir con una nueva función de la obra.