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Cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais sobre la muerte de su madre

Ángel de Brito contó en LAM de qué manera Benicio Guyot se puso al tanto de la muerte de su madre, Ernestina Pais, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.

La muerte de Ernestina Pais se convirtió en una de las noticias más conmovedoras de los últimos tiempos. La reconocida conductora televisiva de 54 años falleció este 26 de junio luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa, en un trágico accidente que causó un profundo impacto en el mundo del espectáculo.

Ángel de Brito reconstruyó con mucho cuidado en LAM (América TV) cómo fueron los hechos que derivaron en la trágica muerte de Ernestina. En ese contexto, también reveló de qué manera Benicio Guyot, su hijo, se enteró de la dolorosa noticia: "La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento y ya está al tanto".

El joven es fruto de su relación de la periodista con el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. En distintas entrevistas, Pais contó que la maternidad transformó por completo su vida y que su hijo ocupaba un lugar central en su día a día. Con frecuencia compartía imágenes junto a él en sus redes sociales y hablaba del orgullo que sentía al verlo crecer.

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En los momentos más difíciles de su vida, especialmente durante su proceso de recuperación y tratamiento por sus problemas de salud mental y adicciones, reconoció que Benicio fue una de sus principales motivaciones para salir adelante.

Cuál fue el último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte

Ernestina Pais transitaba un momento laboral de gran crecimiento gracias a El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari que la llevaba a presentarse en distintos escenarios del Gran Buenos Aires junto a Juan Palomino, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal.

Pocas horas antes del trágico episodio, la actriz había compartido en sus historias de Instagram una publicación vinculada a ese presente profesional. En la imagen se la veía junto a Palomino anunciando nuevas fechas de la gira teatral, un proyecto que la tenía muy entusiasmada.

Sobre la fotografía escribió: "Se agregan destinos. ¡Gracias, vida!". Ese fue el último mensaje que publicó en sus redes sociales antes del accidente que terminó con su vida, cuando se dirigía a cumplir con una nueva función de la obra.

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