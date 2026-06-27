La decisión que tomó la familia de Ernestina Pais para el último adiós a la conductora

De esta manera, la familia optó por transitar el dolor en un ámbito reservado, acompañada únicamente por el círculo más cercano de la conductora.

La noticia llega horas después del trágico accidente ocurrido el viernes por la noche en un paso a nivel del Tren de la Costa, en San Isidro, donde Ernestina Pais perdió la vida tras ser embestida por una formación ferroviaria.

Desde que se conoció el fallecimiento, numerosas figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión expresaron públicamente su tristeza y recordaron a la conductora por su extensa trayectoria y su calidez humana.

Ernestina Pais circulaba con la licencia de conducir inhabiltada

En marzo de este año, la periodista había protagonizado otro accidente vial cuando chocó a un Alfa Romeo en Vicente López y se negó a hacer el test de alcoholemia. Su actitud derivó en una inhabilitación de la licencia de conducir.

Ernestina tambiéntenía múltiples infracciones por exceso de velocidad con su Honda City: la cifra llega a los 2.500.000 de pesos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincia.