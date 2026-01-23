San Juan ya conoce a sus rivales en la Liga Federal de Vóley

En la competencia masculina, San Juan estará representada por Club Hispano, Universidad y Ausonia.
Zona B:
Club Hispano San Juan enfrentará a Club Ciudad Nieva (Jujuy), Defensores de Moreno (Buenos Aires), Municipalidad de Puerto San Julián (Santa Cruz) y Pescadores de Gualeguaychú (Entre Ríos).
Zona de Universidad:
El conjunto universitario compartirá grupo con Liniers (Buenos Aires), San Rafael Vóley (Mendoza), Club Italiano (Buenos Aires) y Juventud (Catamarca).
Zona de Ausonia:
El equipo sanjuanino, que ya participó en la edición anterior, competirá ante Social Monteros (Tucumán), Paracao (Entre Ríos), Once Unidos (Buenos Aires) y Choique (Santa Cruz).
Rama femenina: siete equipos sanjuaninos
En la rama femenina, San Juan tendrá una de las delegaciones más numerosas del torneo, con siete equipos distribuidos en cuatro zonas.
Zona 1:
Obras jugará ante Unión (Santa Fe), El Tala (Córdoba), Policial (Mendoza) y Municipalidad de Baradero (Buenos Aires).
Zona 2:
Universidad y UNAV compartirán grupo con Instituto Pellegrini (Tucumán), Once Unidos (Buenos Aires) y Juventud Agraria (Córdoba).
Zona 3:
Club Hispano y Ausonia se medirán con Gremio Vóley (Santa Cruz), Mantial (Tucumán), Regatas (Santa Fe) y Club Junín (Buenos Aires).
Zona 4:
UPCN y UVT competirán frente a Choique (Santa Cruz), Selección Argentina, Liniers (Buenos Aires) y Citta (Santa Fe).
Expectativa por el inicio del torneo
Con las zonas ya definidas, San Juan comienza la cuenta regresiva para recibir una competencia que reunirá a clubes de todo el país y consolidará a la provincia como una de las plazas centrales del vóley argentino.
La Liga Federal será una nueva oportunidad para medir el nivel de los equipos locales y potenciar la visibilidad del vóley sanjuanino en el ámbito nacional.