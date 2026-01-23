"
San Juan ya conoce a sus rivales en la Liga Federal de Vóley

Entre el 3 y el 12 de febrero, la provincia será sede de la Liga Federal Argentina. La FeVA confirmó las zonas y los cruces de los 10 equipos sanjuaninos, tres masculinos y siete femeninos.

San Juan volverá a ser el epicentro del vóley nacional al albergar una nueva edición de la Liga Federal Argentina, que se disputará entre el 3 y el 12 de febrero. En las últimas horas, la Federación Argentina de Vóley (FeVA) oficializó la conformación de las zonas y confirmó los rivales que tendrán los equipos locales.

La provincia contará con una fuerte presencia en ambas ramas: tres equipos masculinos y siete femeninos, que competirán frente a clubes de distintas regiones del país.

Rama masculina: tres equipos, zonas exigentes

En la competencia masculina, San Juan estará representada por Club Hispano, Universidad y Ausonia.

  • Zona B:

    Club Hispano San Juan enfrentará a Club Ciudad Nieva (Jujuy), Defensores de Moreno (Buenos Aires), Municipalidad de Puerto San Julián (Santa Cruz) y Pescadores de Gualeguaychú (Entre Ríos).

  • Zona de Universidad:

    El conjunto universitario compartirá grupo con Liniers (Buenos Aires), San Rafael Vóley (Mendoza), Club Italiano (Buenos Aires) y Juventud (Catamarca).

  • Zona de Ausonia:

    El equipo sanjuanino, que ya participó en la edición anterior, competirá ante Social Monteros (Tucumán), Paracao (Entre Ríos), Once Unidos (Buenos Aires) y Choique (Santa Cruz).

Rama femenina: siete equipos sanjuaninos

En la rama femenina, San Juan tendrá una de las delegaciones más numerosas del torneo, con siete equipos distribuidos en cuatro zonas.

  • Zona 1:

    Obras jugará ante Unión (Santa Fe), El Tala (Córdoba), Policial (Mendoza) y Municipalidad de Baradero (Buenos Aires).

  • Zona 2:

    Universidad y UNAV compartirán grupo con Instituto Pellegrini (Tucumán), Once Unidos (Buenos Aires) y Juventud Agraria (Córdoba).

  • Zona 3:

    Club Hispano y Ausonia se medirán con Gremio Vóley (Santa Cruz), Mantial (Tucumán), Regatas (Santa Fe) y Club Junín (Buenos Aires).

  • Zona 4:

    UPCN y UVT competirán frente a Choique (Santa Cruz), Selección Argentina, Liniers (Buenos Aires) y Citta (Santa Fe).

Expectativa por el inicio del torneo

Con las zonas ya definidas, San Juan comienza la cuenta regresiva para recibir una competencia que reunirá a clubes de todo el país y consolidará a la provincia como una de las plazas centrales del vóley argentino.

La Liga Federal será una nueva oportunidad para medir el nivel de los equipos locales y potenciar la visibilidad del vóley sanjuanino en el ámbito nacional.

