San Juan ya conoce a sus rivales en la Liga Federal de Vóley

En la competencia masculina, San Juan estará representada por Club Hispano, Universidad y Ausonia.

Zona B : Club Hispano San Juan enfrentará a Club Ciudad Nieva (Jujuy) , Defensores de Moreno (Buenos Aires) , Municipalidad de Puerto San Julián (Santa Cruz) y Pescadores de Gualeguaychú (Entre Ríos) .

Zona de Universidad : El conjunto universitario compartirá grupo con Liniers (Buenos Aires) , San Rafael Vóley (Mendoza) , Club Italiano (Buenos Aires) y Juventud (Catamarca) .

Zona de Ausonia: El equipo sanjuanino, que ya participó en la edición anterior, competirá ante Social Monteros (Tucumán), Paracao (Entre Ríos), Once Unidos (Buenos Aires) y Choique (Santa Cruz).

Rama femenina: siete equipos sanjuaninos

En la rama femenina, San Juan tendrá una de las delegaciones más numerosas del torneo, con siete equipos distribuidos en cuatro zonas.

Zona 1 : Obras jugará ante Unión (Santa Fe) , El Tala (Córdoba) , Policial (Mendoza) y Municipalidad de Baradero (Buenos Aires) .

Zona 2 : Universidad y UNAV compartirán grupo con Instituto Pellegrini (Tucumán) , Once Unidos (Buenos Aires) y Juventud Agraria (Córdoba) .

Zona 3 : Club Hispano y Ausonia se medirán con Gremio Vóley (Santa Cruz) , Mantial (Tucumán) , Regatas (Santa Fe) y Club Junín (Buenos Aires) .

Zona 4: UPCN y UVT competirán frente a Choique (Santa Cruz), Selección Argentina, Liniers (Buenos Aires) y Citta (Santa Fe).

Expectativa por el inicio del torneo

Con las zonas ya definidas, San Juan comienza la cuenta regresiva para recibir una competencia que reunirá a clubes de todo el país y consolidará a la provincia como una de las plazas centrales del vóley argentino.

La Liga Federal será una nueva oportunidad para medir el nivel de los equipos locales y potenciar la visibilidad del vóley sanjuanino en el ámbito nacional.