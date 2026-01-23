La investigación por la muerte de Tiziano Aráoz (13), el adolescente que murió ahogado el pasado sábado en Chimbas, dio un giro judicial clave. La UFI de Delitos Especiales decidió declararse incompetente en la causa tras recabar testimonios que señalan la posible responsabilidad de otros menores de edad en el hecho.
Caso Tiziano: Delitos Especiales se declaró incompetente y el caso pasará a Menores
La justicia investiga la presunta participación de otros menores en la caída del adolescente al Canal Benavídez. Testigos en Villa Lourdes aportaron datos clave sobre el trágico episodio.