"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Tiziano Araoz

Caso Tiziano: Delitos Especiales se declaró incompetente y el caso pasará a Menores

La justicia investiga la presunta participación de otros menores en la caída del adolescente al Canal Benavídez. Testigos en Villa Lourdes aportaron datos clave sobre el trágico episodio.

La investigación por la muerte de Tiziano Aráoz (13), el adolescente que murió ahogado el pasado sábado en Chimbas, dio un giro judicial clave. La UFI de Delitos Especiales decidió declararse incompetente en la causa tras recabar testimonios que señalan la posible responsabilidad de otros menores de edad en el hecho.

La causa pasó ahora a manos del Fuero de Menores. Esta decisión se tomó luego de tomar declaración a personas que se encontraban en las inmediaciones de Villa Lourdes, quienes habrían presenciado el momento en que Tiziano cayó al agua.

niños canal (1)

Aunque el dato aún no es certero para la justicia, la principal línea de investigación del fiscal Franciso Nicolía es que uno de los cuatro amigos que acompañaba a Tiziano podría haber tenido participación directa en su caída. Esta versión coincide con el desgarrador testimonio de la madre de la víctima, quien en diálogo exclusivo con sanjuan8.com manifestó: "No puedo entender por qué su amigo lo empujó, si Tiziano le había contado que no sabía nadar".

Te puede interesar...

canal benavidez niño tiziano chimbas

El hecho

El trágico suceso ocurrió el sábado pasado, cuando Tiziano se encontraba junto a su grupo de amigos en las inmediaciones del Canal Benavídez. De un momento a otro, el joven terminó en el cauce. A pesar de que varios vecinos se lanzaron al agua para intentar rescatarlo, la velocidad de la corriente lo impidió. Horas más tarde, Bomberos y la Policía hallaron el cuerpo sin vida del adolescente.

Ahora, será la justicia de menores la encargada de determinar si existió intención o negligencia por parte de los acompañantes, dada la edad de los involucrados.

Temas

Te puede interesar