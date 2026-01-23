Caso Tiziano: Delitos Especiales se declaró incompetente y el caso pasará a Menores

La causa pasó ahora a manos del Fuero de Menores. Esta decisión se tomó luego de tomar declaración a personas que se encontraban en las inmediaciones de Villa Lourdes, quienes habrían presenciado el momento en que Tiziano cayó al agua.

niños canal (1)

Aunque el dato aún no es certero para la justicia, la principal línea de investigación del fiscal Franciso Nicolía es que uno de los cuatro amigos que acompañaba a Tiziano podría haber tenido participación directa en su caída. Esta versión coincide con el desgarrador testimonio de la madre de la víctima, quien en diálogo exclusivo con sanjuan8.com manifestó: "No puedo entender por qué su amigo lo empujó, si Tiziano le había contado que no sabía nadar".