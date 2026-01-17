El mundo del tenis despide a Guillermo Salatino

Guillermo Salatino cubrió más de 100 torneos de Gran Slam a lo largo de su carrera y muchos otros torneos más, como la Copa Davis, Masters 1000 y otros ATP de menor categoría.

Este sábado, Salatino iba a someterse a una cirugía de cadera que ya estaba programada desde hacía algunos días para la semana próxima. Incluso, lo había comentado en sus salidas en la previa del Australian Open.

El periodista no cubría torneos de forma presencial desde Wimbledon 2022 por recomendación médica.

“Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había reconocido en una entrevista.

La noticia de su muerte causó una gran conmoción entre sus fanáticos y aficionados al deporte. Los mensajes de dolor inundaron las redes sociales y se espera por conocer detalles de su velatorio para despedirlo.

La Asociación Argentina de Tenis despidió a Guillermo Salatino

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.