Educación fijó fechas y requisitos para facturar contratos y tramitar cartillas

La factura podrá emitirse a partir del 21 de enero y deberá entregarse en el Centro Cívico, respetando el siguiente cronograma según la terminación del DNI.

Servicios Generales (porteros)

DNI 0, 1, 2 y 3 : martes 27 de enero , de 8 a 15 , en la isla del Ministerio de Educación , Planta Baja del Centro Cívico.

DNI 4, 5 y 6 : miércoles 28 de enero , de 8 a 15 , en el mismo lugar.

DNI 7, 8 y 9: jueves 29 de enero, de 8 a 15, en el mismo lugar.

Personal administrativo

El personal administrativo deberá presentar la factura en la Oficina de Contratos, con el monto correspondiente a cada contrato, los días 27, 28 y 29 de enero de 2026, de 7:30 a 12:30. Los contratados de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil deberán llevar la factura para la firma del directivo y entregarla en su Unidad de Gestión correspondiente.