Educación fijó fechas y requisitos para facturar contratos y tramitar cartillas
El Ministerio de Educación detalló el cronograma para la presentación de facturas de contratos administrativos correspondientes a enero de 2026 y difundió el listado de hospitales habilitados para realizar la cartilla sanitaria, requisito clave para el Ingreso a la Docencia 2026.
El Ministerio de Educación informó que las personas con Contratos Administrativos de Servicios de Colaboración deberán presentar la factura electrónica correspondiente al mes de enero de 2026, la cual deberá estar firmada y sellada por el directivo de la institución donde prestan funciones.
La factura podrá emitirse a partir del 21 de enero y deberá entregarse en el Centro Cívico, respetando el siguiente cronograma según la terminación del DNI.
Servicios Generales (porteros)
DNI 0, 1, 2 y 3: martes 27 de enero, de 8 a 15, en la isla del Ministerio de Educación, Planta Baja del Centro Cívico.
DNI 4, 5 y 6: miércoles 28 de enero, de 8 a 15, en el mismo lugar.
DNI 7, 8 y 9: jueves 29 de enero, de 8 a 15, en el mismo lugar.
Personal administrativo
El personal administrativo deberá presentar la factura en la Oficina de Contratos, con el monto correspondiente a cada contrato, los días 27, 28 y 29 de enero de 2026, de 7:30 a 12:30. Los contratados de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil deberán llevar la factura para la firma del directivo y entregarla en su Unidad de Gestión correspondiente.
La factura deberá contener obligatoriamente los siguientes datos:
Mes facturado: enero de 2026
Fecha de emisión: 31/01/2026
Período: del 01/01/2026 al 31/01/2026
Vencimiento: 27/02/2026
CUIT Gobierno de la Provincia: 30-99901516-2
Condición IVA: IVA Sujeto Exento
Condición de venta: Otra
Detalle: Pago de honorarios por Contrato Administrativo de Servicios de Colaboración correspondiente a enero de 2026
Monto porteros: $420.000,00
En el reverso deberá consignarse:
“Artículos 6° y 11º Ley Nº 793-A. Cláusula cuarta del contrato administrativo de Servicios de Colaboración”. San Juan, 31 de enero de 2026, con firma y sello del directivo.
Presentación del seguro obligatorio
También se deberá entregar la constancia de pago del seguro correspondiente a enero de 2026, en fotocopia legible, con datos del asegurado y legalizada por el directivo. En caso de presentar libre de deuda, deberá estar fechado en enero de 2026. No se admiten excepciones.
Cartilla sanitaria para el Ingreso a la Docencia 2026
Los ministerios de Educación y Salud informaron los hospitales y centros de salud habilitados para la realización de la cartilla sanitaria, requisito obligatorio para el Ingreso a la Docencia 2026.
Desde la cartera educativa recordaron consultar previamente en cada institución si se realiza el apto psicofísico, que también debe presentarse ante las Juntas de Clasificación.
Instituciones habilitadas por departamento
Albardón
Hospital Dr. José Giordano – Tel: 4911002
Policonsultorios Auxiliadora de la Salud – Tel: 264 4762869