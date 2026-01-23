"
Educación fijó fechas y requisitos para facturar contratos y tramitar cartillas

El Ministerio de Educación detalló el cronograma para la presentación de facturas de contratos administrativos correspondientes a enero de 2026 y difundió el listado de hospitales habilitados para realizar la cartilla sanitaria, requisito clave para el Ingreso a la Docencia 2026.

El Ministerio de Educación informó que las personas con Contratos Administrativos de Servicios de Colaboración deberán presentar la factura electrónica correspondiente al mes de enero de 2026, la cual deberá estar firmada y sellada por el directivo de la institución donde prestan funciones.

La factura podrá emitirse a partir del 21 de enero y deberá entregarse en el Centro Cívico, respetando el siguiente cronograma según la terminación del DNI.

Servicios Generales (porteros)

  • DNI 0, 1, 2 y 3: martes 27 de enero, de 8 a 15, en la isla del Ministerio de Educación, Planta Baja del Centro Cívico.

  • DNI 4, 5 y 6: miércoles 28 de enero, de 8 a 15, en el mismo lugar.

  • DNI 7, 8 y 9: jueves 29 de enero, de 8 a 15, en el mismo lugar.

Personal administrativo

El personal administrativo deberá presentar la factura en la Oficina de Contratos, con el monto correspondiente a cada contrato, los días 27, 28 y 29 de enero de 2026, de 7:30 a 12:30. Los contratados de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil deberán llevar la factura para la firma del directivo y entregarla en su Unidad de Gestión correspondiente.

Requisitos de la factura electrónica

La factura deberá contener obligatoriamente los siguientes datos:

  • Mes facturado: enero de 2026

  • Fecha de emisión: 31/01/2026

  • Período: del 01/01/2026 al 31/01/2026

  • Vencimiento: 27/02/2026

  • CUIT Gobierno de la Provincia: 30-99901516-2

  • Condición IVA: IVA Sujeto Exento

  • Condición de venta: Otra

  • Detalle: Pago de honorarios por Contrato Administrativo de Servicios de Colaboración correspondiente a enero de 2026

  • Monto porteros: $420.000,00

En el reverso deberá consignarse:

“Artículos 6° y 11º Ley Nº 793-A. Cláusula cuarta del contrato administrativo de Servicios de Colaboración”. San Juan, 31 de enero de 2026, con firma y sello del directivo.

Presentación del seguro obligatorio

También se deberá entregar la constancia de pago del seguro correspondiente a enero de 2026, en fotocopia legible, con datos del asegurado y legalizada por el directivo. En caso de presentar libre de deuda, deberá estar fechado en enero de 2026. No se admiten excepciones.

Cartilla sanitaria para el Ingreso a la Docencia 2026

Los ministerios de Educación y Salud informaron los hospitales y centros de salud habilitados para la realización de la cartilla sanitaria, requisito obligatorio para el Ingreso a la Docencia 2026.

Desde la cartera educativa recordaron consultar previamente en cada institución si se realiza el apto psicofísico, que también debe presentarse ante las Juntas de Clasificación.

Instituciones habilitadas por departamento

Albardón

  • Hospital Dr. José Giordano – Tel: 4911002

  • Policonsultorios Auxiliadora de la Salud – Tel: 264 4762869

Angaco

  • Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza – Tel: 4972018

Capital

  • CIEM LAB – Tel: 4223939

  • GME Medicina Empresaria – Tel: 4211977

  • Centro Médico Medical – Tel: 4220440

  • Clínica Alemana – Tel: 4760359

  • Clínica Córdoba Salud – Tel: 2645312102

  • Clínica Medicart – Tel: 4203999

  • Clínica Parque Universitario – Tel: 4231959

  • SIEM – Tel: 4219648

Calingasta

  • Hospital Dr. Aldo Cantoni – Tel: 2648 421012

  • Hospital de Barreal – Tel: 2648 441060

Caucete

  • Hospital Dr. César Aguilar – Tel: 4961110

  • Clínica de la Salud – Tel: 4963381

Chimbas

  • CEMI – Tel: 4313106

Iglesia

  • Hospital Dr. Tomás Perón – Tel: 2647 493045

Jáchal

  • Hospital San Roque – Tel: 2647 420055 / 420300

Rawson

  • American Advisor (predio EMICAR) – Tel: 4287809

25 de Mayo

  • Hospital 25 de Mayo – Tel: 4936030

Valle Fértil

  • Hospital Alejandro Albarracín – Tel: 2646420188

