ANSES: qué titulares de AUH cobrarán más de $200.000 en febrero

Jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF sufrirán importantes cambios en las fechas de pago de febrero, y es que ANSES se vio obligado a reacomodar el calendario producto de dos feriados. El 16 y 17 del mes entrante se celebra carnaval, por lo que en esas fechas no se pagarán los haberes.

Las fechas que ANSES usaría para el pago de AUH serían las siguientes:

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.

Qué beneficiarios de AUH cobrarán más de 200 mil pesos en febrero

ANSES cuenta con montos que los beneficiarios de AUH cobran de manera fija, bonos que se acreditan todos los meses, y otros refuerzos que pueden cobrar de acuerdo a las condiciones del titular de la asignación. El valor puede ir incrementando notablemente, incluso por la cantidad de hijos que tiene cada padre.

En lo que respecta a las mensualidades, ANSES pagará un aumento del 2.8% para todas las prestaciones sociales durante el mes de febrero. Este incremento surge a partir de la inflación del INDEC y es el más alto de los últimos 8 meses. AUH pasará a cobrar $125.529,58.

Este aumento de ANSES también impacta en un bono que pueden recibir los beneficiarios de AUH, clave para los que tienen bebés recién nacidos hasta los 3 años inclusive. Estamos hablando del Complemento Leche: $48.691.

A esto hay que sumarle la Tarjeta Alimentar, bono que cobran los beneficiarios de AUH y que contempla desde los 3 años del niño para ser pagado. ANSES paga un total de $52.250 a quienes tengan un solo hijo, y va en aumento según la cantidad de hijos, llegando a $108.062 para familias de 3 o más.

Si un beneficiario de AUH tiene un solo hijo de 3 años, en febrero cobrará de ANSES $204.217,80.