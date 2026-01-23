Como consecuencia de las intensas tormentas registradas durante la noche del jueves, más de 20 personas debieron ser evacuadas del camping El Pinar, en el departamento Rivadavia. El operativo fue encabezado por Protección Civil, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de Rivadavia.
Evacuaron a más de 20 personas del camping El Pinar tras las tormentas
Carlos Heredia, director de Protección Civil, informó que entre los evacuados se encontraban familias con niños pequeños que fueron sorpendidos por la tormenta y la bajada de creciente.