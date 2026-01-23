Evacuaron a más de 20 personas del camping El Pinar tras las tormentas

WhatsApp Image 2026-01-23 at 11.06.09

Carlos Heredia, director de Protección Civil, informó que entre los evacuados se encontraban familias con niños pequeños. “Se realizó un trabajo bien coordinado que permitió evacuar a todas las personas sin inconvenientes”, destacó durante una entrevista con Canal 8.

Debido a que el acceso principal no se encontraba habilitado por la crecida, el operativo se llevó a cabo por el sector del dique Ignacio de la Roza, con salida hacia el Parque Faunístico. En el lugar también estuvo presente el intendente de Rivadavia, acompañando las tareas y supervisando el operativo.