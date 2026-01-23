"
Evacuaron a más de 20 personas del camping El Pinar tras las tormentas

Carlos Heredia, director de Protección Civil, informó que entre los evacuados se encontraban familias con niños pequeños que fueron sorpendidos por la tormenta y la bajada de creciente.

Como consecuencia de las intensas tormentas registradas durante la noche del jueves, más de 20 personas debieron ser evacuadas del camping El Pinar, en el departamento Rivadavia. El operativo fue encabezado por Protección Civil, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de Rivadavia.

Carlos Heredia, director de Protección Civil, informó que entre los evacuados se encontraban familias con niños pequeños. “Se realizó un trabajo bien coordinado que permitió evacuar a todas las personas sin inconvenientes”, destacó durante una entrevista con Canal 8.

Debido a que el acceso principal no se encontraba habilitado por la crecida, el operativo se llevó a cabo por el sector del dique Ignacio de la Roza, con salida hacia el Parque Faunístico. En el lugar también estuvo presente el intendente de Rivadavia, acompañando las tareas y supervisando el operativo.

Heredia remarcó la importancia de la prevención y pidió a la comunidad no permanecer en zonas de riesgo cuando rigen alertas meteorológicas. Además, adelantó que el pronóstico de tormentas se mantiene durante todo el fin de semana, con especial atención en la jornada del sábado, por lo que el alerta continúa vigente.

