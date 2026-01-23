El hecho fue denunciado el 22 de enero, cuando una persona mayor de edad se presentó en la Comisaría 26.ª y manifestó ser propietario de una vivienda ubicada en la intersección de calles Formosa y Maradona, en el departamento Chimbas.
Un allanamiento permitió recuperar materiales de construcción robados
La Policía secuestró tablones y ladrillos denunciados como robados de una vivienda. El procedimiento se realizó en el barrio Los Tamarindos y la causa sigue abierta para identificar a los autores.