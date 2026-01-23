"
Un allanamiento permitió recuperar materiales de construcción robados

La Policía secuestró tablones y ladrillos denunciados como robados de una vivienda. El procedimiento se realizó en el barrio Los Tamarindos y la causa sigue abierta para identificar a los autores.

El hecho fue denunciado el 22 de enero, cuando una persona mayor de edad se presentó en la Comisaría 26.ª y manifestó ser propietario de una vivienda ubicada en la intersección de calles Formosa y Maradona, en el departamento Chimbas.

Según relató, durante la mañana constató el faltante de materiales de construcción, entre ellos tablones y ladrillos, sin advertir signos de violencia en el inmueble.

Ante la denuncia, tomó intervención personal de la Sección Robos y Hurtos, bajo directivas de la fiscal Claudia Salica, quienes realizaron tareas investigativas y periciales en el lugar.

La modalidad del hecho

De acuerdo a las primeras actuaciones, los investigadores lograron establecer que el robo se habría cometido mediante el escalamiento de una pared medianera, lo que permitió el ingreso sin dañar aberturas ni accesos principales.

Como resultado de la investigación, se concretó un allanamiento en un domicilio del barrio Los Tamarindos, donde el personal policial procedió al secuestro de los materiales denunciados como sustraídos.

Durante el procedimiento también se incautaron otros elementos, entre ellos:

  • Kit de peluquería

  • Teléfonos celulares

  • Un reloj

  • Motopartes

  • Chapas patentes, estas últimas con pedido de secuestro vigente

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar al autor o a los autores del ilícito, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados y su posible vinculación con otros hechos. La investigación permanece bajo la órbita judicial correspondiente.

