Un allanamiento permitió recuperar materiales de construcción robados

La modalidad del hecho

De acuerdo a las primeras actuaciones, los investigadores lograron establecer que el robo se habría cometido mediante el escalamiento de una pared medianera, lo que permitió el ingreso sin dañar aberturas ni accesos principales.

Como resultado de la investigación, se concretó un allanamiento en un domicilio del barrio Los Tamarindos, donde el personal policial procedió al secuestro de los materiales denunciados como sustraídos.

Durante el procedimiento también se incautaron otros elementos, entre ellos:

Kit de peluquería

Teléfonos celulares

Un reloj

Motopartes

Chapas patentes, estas últimas con pedido de secuestro vigente

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones continúan con el objetivo de identificar al autor o a los autores del ilícito, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados y su posible vinculación con otros hechos. La investigación permanece bajo la órbita judicial correspondiente.