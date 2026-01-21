El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, que presentará su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 el viernes en Barcelona, sorprendió a todos al salir a la pista en el Circuito de Cataluña y realizar un ensayo de Test of Previous Cars, una prueba privada que se realiza con vehículos que tengan al menos dos años de antigüedad.
Colapinto salió a la pista con Alpine por primera vez en 2026
El pilarense de 22 años realizó un prueba del programa Test of Previous Cars en el Circuito de Montmeló, en el que se corre el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1.