Colapinto salió a la pista con Alpine por primera vez en 2026

De esta forma, el pilarense de 22 años volvió a una pista por primera vez desde el 7 de diciembre, fecha en la que se corrió el Gran Premio de Abu Dhabi, último de 2025, y se adelantó un paso el inicio de la pretemporada.

La actividad oficial del Gran Circo iniciará con los test privados de Barcelona, que se abrirán el lunes 26 y terminarán el viernes 30 de enero. En estos días, la actividad comenzará entre las 5 y las 6 de la madrugada de Argentina (9 y 10 de España) y se extenderá hasta que el sol se oculte. El desafío de todos los equipos será conseguir la mayor cantidad de datos posibles para comprender mejor sus monoplazas, que sufrirán un cambió rotundo en su reglamento. Por el momento, la escudería francesa no anunció su programa de trabajo.