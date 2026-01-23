"
Lanzaron en San Juan la convocatoria a las becas Fundación Carolina 2026–2027

El programa ofrece 736 becas para estudios de posgrado, doctorado, movilidad académica y formación institucional en España. Las inscripciones ya están abiertas y tienen distintos plazos según la modalidad.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, lanzó oficialmente la convocatoria para las becas Fundación Carolina 2026–2027, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCIN).

El programa está orientado a promover la formación académica y profesional de estudiantes, docentes e investigadores argentinos en universidades e instituciones de España.

image

Cuántas becas se ofrecen y en qué modalidades

Para el ciclo 2026–2027, la Fundación Carolina pone a disposición un total de 736 becas, distribuidas de la siguiente manera:

  • 228 becas de posgrado

  • 120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales

  • 114 renovaciones de becas de doctorado

  • 24 becas de movilidad para profesorado

  • 250 becas de estudios institucionales

Las distintas modalidades contemplan tanto la formación académica como la cooperación institucional y el intercambio docente.

Plazos de inscripción según el programa

Las fechas de cierre varían de acuerdo al tipo de beca:

  • Becas de posgrado y estudios institucionales: hasta el 2 de marzo de 2026

  • Programa Escuela Complutense de Verano: hasta el 18 de febrero de 2026

  • Becas de doctorado, estancias cortas y movilidad: hasta el 9 de abril de 2026

Desde el Gobierno provincial recordaron la importancia de revisar con anticipación los requisitos específicos de cada convocatoria.

Asesoramiento para los interesados

Quienes deseen recibir información y acompañamiento durante el proceso de postulación pueden comunicarse con la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, llamando al 4307209, donde se brinda asesoramiento personalizado sobre las becas disponibles.

