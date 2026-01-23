El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, lanzó oficialmente la convocatoria para las becas Fundación Carolina 2026–2027, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCIN).
Lanzaron en San Juan la convocatoria a las becas Fundación Carolina 2026–2027
El programa ofrece 736 becas para estudios de posgrado, doctorado, movilidad académica y formación institucional en España. Las inscripciones ya están abiertas y tienen distintos plazos según la modalidad.