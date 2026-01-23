Lanzaron en San Juan la convocatoria a las becas Fundación Carolina 2026–2027

Para el ciclo 2026–2027, la Fundación Carolina pone a disposición un total de 736 becas, distribuidas de la siguiente manera:

228 becas de posgrado

120 becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales

114 renovaciones de becas de doctorado

24 becas de movilidad para profesorado

250 becas de estudios institucionales

Las distintas modalidades contemplan tanto la formación académica como la cooperación institucional y el intercambio docente.

Plazos de inscripción según el programa

Las fechas de cierre varían de acuerdo al tipo de beca:

Becas de posgrado y estudios institucionales : hasta el 2 de marzo de 2026

Programa Escuela Complutense de Verano : hasta el 18 de febrero de 2026

Becas de doctorado, estancias cortas y movilidad: hasta el 9 de abril de 2026

Desde el Gobierno provincial recordaron la importancia de revisar con anticipación los requisitos específicos de cada convocatoria.

Asesoramiento para los interesados

Quienes deseen recibir información y acompañamiento durante el proceso de postulación pueden comunicarse con la Dirección de Integración y Desarrollo Regional, llamando al 4307209, donde se brinda asesoramiento personalizado sobre las becas disponibles.