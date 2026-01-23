"Le tenía pánico al agua": el fuerte mensaje de la madre de Tiziano

image

Un testimonio que cambió el rumbo judicial

El mensaje se conoció poco después de que la causa cambiara de rumbo en el ámbito judicial. Este viernes se confirmó que Pablo no habría caído solo al canal, sino que habría sido empujado en medio de un juego por otros menores.

Según información judicial, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos, de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo a ese relato, los menores jugaban al borde del canal y se alentaban entre sí a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y mostraban dudas y temor.

En ese contexto, y en medio de gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente.

El testigo indicó además que el menor más chico intentó auxiliarlo, aunque sin éxito, y que un adulto observó toda la secuencia. Con estos elementos, la fiscalía entendió que todas las personas involucradas son menores de edad.

Por ese motivo, el fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia de Menores.

La causa quedó ahora a cargo de la jueza María Julia Camus, quien continuará la investigación bajo el régimen penal juvenil. Fuentes judiciales señalaron que no se trataría de un hecho intencional, sino de una conducta imprudente ocurrida en el marco de un juego, lo que podría encuadrarse como un hecho culposo.

Medidas posibles y próximos pasos

Dado que los chicos involucrados tienen menos de 16 años, no son penalmente imputables. No obstante, la Justicia de Menores podría disponer medidas de carácter tutelar, como seguimiento institucional o pautas de cuidado a cargo de las familias.

En los próximos días está prevista la toma de testimonios mediante Cámara Gesell, con el objetivo de resguardar a los menores y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Mientras la investigación continúa en el fuero correspondiente, el reclamo de la madre de Pablo se mantiene firme. “Sé la clase de madre y padre que fui y la gente que me conoce sabe”, expresó, al asegurar que no dejará de pedir que se esclarezca lo ocurrido.