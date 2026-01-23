Con Franco Colapinto como protagonista, Alpine presenta su auto

El MSC World Europa fue el barco elegido para este gran evento y esta atracado en la terminal de cruceros de MSC en el puerto de Barcelona. Esta embarcación es una de las más modernas e innovadoras de la compañía, con una capacidad de casi nueve mil personas, 333 metros de largo y 47 de ancho.

Desde mediados del 2025, Alpine se enfocó en el desarrollo del A526 y promete ser uno de los equipos que peleen en lo más alto carrera tras carrera. Con el nuevo reglamento en la categoría, la escudería con base en Enstone realizó una fuerte inversión y espera ver sus resultados en la pista.

Luego de las primeras pruebas en Silvertone y el primer encendido del motor, la expectativa de los fanáticos aumentó enormemente.

Por otra parte, Franco Colapinto participa por primera vez en este 2026 en un evento oficial del equipo luego de la presentación de la nueva indumentaria y los videos que grabó en la fábrica en Enstone. El objetivo principal para esta nueva temporada será sumar sus primeros puntos con Alpine, teniendo un auto que promete generar grandes rendimientos.