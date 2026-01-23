"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > RedTulum

Guía de RedTulum por la Vuelta a San Juan: todos los cambios y desvíos de colectivos

La competencia de ciclismo se desarrollará del 23 de enero al 1 de febrero. Nueve departamentos se verán afectados por cortes de calle y modificaciones en las líneas de transporte. Conocé el cronograma completo.

La Dirección de Coordinación de RedTulum comunicó los desvíos de recorridos que se llevarán a cabo por el desarrollo de la competencia de ciclismo Vuelta a San Juan 2026, que tendrá lugar desde el 23 de enero al 1 de febrero.

A continuación, se detalla el listado de las etapas con su correspondiente fecha y horario, y las calles en las cuales se realizará cada etapa:

  • 23 de enero de 2026, Etapa Prólogo; de 16 a 00 horas (Santa Lucía):

Concentración y salida desde calle Colón y Tomas Edison, transitando por Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo, Colon. Se realizarán 10 giros al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.

Te puede interesar...

  • 24 de enero de 2026, Etapa 1; de 15:30 a 20:30 horas (Pocito, Capital):

Concentración y salida desde calle Mendoza entre Rivadavia y Mitre (Ref. Plaza 25 de Mayo), transitando por Mendoza, Av. J. Uñac, Calle 11, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 295, Ruta Prov. N° 246 (calle La Plata), Ruta Prov. N° 170 (calle Rawson), Nacional, Aguilera, Sarmiento, Ruta Nac. N° 40, ingreso a Anillo externo de Av. de Circunvalación, Salida Av. J. I. de la Roza, Urquiza, San Luis (Ref. Estadio Aldo Cantoni), donde finalizará el evento.

  • 25 de enero de 2026, Etapa 2; de 15:30 a 20:30 horas (Sarmiento):

Concentración y salida desde calle 9 de Julio entre Rivadavia y Belgrano (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N° 40, Aranda, Búfano, Doncel, 25 de Mayo, Ruta Prov. N° 319, Búfano, Valencia, Carmona, Zaballa, Ruta Prov. N° 295, Mendoza, S. María del Carril, Santa María de Oro, Ruta Nac. N° 40. Se realizará un recorrido al circuito, finalizando el evento en el punto de Pedernal.

  • 26 de enero de 2026, Etapa 3; de 15:30 a 20:30 horas (Pocito):

Concentración y salida desde Calle 5 y Vidart, transitando por calle 5, Av. J. Uñac, Calle 14, Aberastain, Calle 11, Chacabuco, Calle 5. Se realizarán 4 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.

  • 27 de enero de 2026, Etapa 4 – Contra reloj; de 15:30 a 20:30 horas (Rivadavia):

Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Mons. Gallardo (Ref. Municipalidad de Zonda), transitando por Av. J. I. de la Roza, Ruta Prov. N° 12 (Ruta Interlagos), Ingreso a Parador Dique Punta Negra, donde finalizará el evento.

  • 28 de enero de 2026, Etapa 5; de 15:30 a 20:30 horas (Rivadavia, Ullum):

Concentración y salida desde calle R. Calívar entre calle Estación y Salvador María del Carril (Ref. Parque Rivadavia), transitando por R. Calívar, Av. L. Gral. San Martín, Tte. Galíndez, Ruta Prov. N° 60, Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Paredón Punta Negra, Ruta Interlagos, Las Moras, Hermógenes Ruiz, Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta Prov. N° 60, Tte. Galíndez, Av. L. Gral. San Martin, finalizando el evento frente al Complejo Científico Forense.

  • 29 de enero de 2026, Etapa 6; de 15:30 a 20:30 horas (Sarmiento, Pocito, Rawson):

Concentración y salida desde calle Rivadavia y 9 de Julio (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N°40, calle 14, Aberastain, calle 11, Av. J. Uñac, Av. Mendoza, Rep. del Líbano, Av. España, Ingreso Anillo interno Av. de Circunvalación, salida Ruta Nac. N°40, Uruguay, 25 de Mayo, Rivadavia, finalizando el evento en el punto de partida.

  • 30 de enero de 2026; Etapa 7 – El Colorado; de 7:30 a 14:30 horas (Santa Lucía, Ullum):

Concentración y salida desde Gral. Paz entre Aberastain y R. Franco (Ref. Municipalidad de Santa Lucía), Gral. Paz, Colón, Av. Benavídez, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 436 (Talacasto), derivador Ruta Prov. N° 149, finalizando el evento en Alto del Colorado.

  • 31 de enero de 2026, Etapa 8; de 15:30 a 20:30 horas (Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete):

Concentración y salida desde calle Gral. Paz y Ramón Franco (Ref. Plaza Santa Lucía), transitando por Gral. Paz, Colón, Ruta Nac. N° 20, Av. De Los Ríos, Ruta prov. N° 141, ingreso Paraje Vallecito, circuito interno Paraje, Ruta Prov. N° 141, Ruta Nac. N° 20, H. Yrigoyen, Lat. Este de Av. de Circunvalación, Gral. Paz, Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo. Se realizarán 2 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.

  • 1 de febrero de 2026, Etapa 9; de 15:30 a 20:30 horas (Capital):

Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Caseros (Ref. Municipalidad de la Capital), transitando por Av. J. I. de la Roza, Av. Rawson, Güemes, Ruta Nac. N° 40, Ingreso Anillo interno de Av. de Circunvalación. Se realizarán 8 giros al total del Anillo interno de Av. de Circunvalación, finalizando el evento en Av. de Circunvalación y Mendoza.

Temas

Te puede interesar