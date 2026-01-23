Guía de RedTulum por la Vuelta a San Juan: todos los cambios y desvíos de colectivos

-
24 de enero de 2026, Etapa 1; de 15:30 a 20:30 horas (Pocito, Capital):
Concentración y salida desde calle Mendoza entre Rivadavia y Mitre (Ref. Plaza 25 de Mayo), transitando por Mendoza, Av. J. Uñac, Calle 11, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 295, Ruta Prov. N° 246 (calle La Plata), Ruta Prov. N° 170 (calle Rawson), Nacional, Aguilera, Sarmiento, Ruta Nac. N° 40, ingreso a Anillo externo de Av. de Circunvalación, Salida Av. J. I. de la Roza, Urquiza, San Luis (Ref. Estadio Aldo Cantoni), donde finalizará el evento.
-
25 de enero de 2026, Etapa 2; de 15:30 a 20:30 horas (Sarmiento):
Concentración y salida desde calle 9 de Julio entre Rivadavia y Belgrano (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N° 40, Aranda, Búfano, Doncel, 25 de Mayo, Ruta Prov. N° 319, Búfano, Valencia, Carmona, Zaballa, Ruta Prov. N° 295, Mendoza, S. María del Carril, Santa María de Oro, Ruta Nac. N° 40. Se realizará un recorrido al circuito, finalizando el evento en el punto de Pedernal.
-
26 de enero de 2026, Etapa 3; de 15:30 a 20:30 horas (Pocito):
Concentración y salida desde Calle 5 y Vidart, transitando por calle 5, Av. J. Uñac, Calle 14, Aberastain, Calle 11, Chacabuco, Calle 5. Se realizarán 4 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.
-
27 de enero de 2026, Etapa 4 – Contra reloj; de 15:30 a 20:30 horas (Rivadavia):
Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Mons. Gallardo (Ref. Municipalidad de Zonda), transitando por Av. J. I. de la Roza, Ruta Prov. N° 12 (Ruta Interlagos), Ingreso a Parador Dique Punta Negra, donde finalizará el evento.
-
28 de enero de 2026, Etapa 5; de 15:30 a 20:30 horas (Rivadavia, Ullum):
Concentración y salida desde calle R. Calívar entre calle Estación y Salvador María del Carril (Ref. Parque Rivadavia), transitando por R. Calívar, Av. L. Gral. San Martín, Tte. Galíndez, Ruta Prov. N° 60, Arnobio Sánchez, Valentín Ruiz, Aviadores Españoles, Paredón Punta Negra, Ruta Interlagos, Las Moras, Hermógenes Ruiz, Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, Ruta Prov. N° 60, Tte. Galíndez, Av. L. Gral. San Martin, finalizando el evento frente al Complejo Científico Forense.
-
29 de enero de 2026, Etapa 6; de 15:30 a 20:30 horas (Sarmiento, Pocito, Rawson):
Concentración y salida desde calle Rivadavia y 9 de Julio (Ref. Plaza Media Agua), transitando por Rivadavia, José Ares, Barboza, Ruta Nac. N°40, calle 14, Aberastain, calle 11, Av. J. Uñac, Av. Mendoza, Rep. del Líbano, Av. España, Ingreso Anillo interno Av. de Circunvalación, salida Ruta Nac. N°40, Uruguay, 25 de Mayo, Rivadavia, finalizando el evento en el punto de partida.
-
30 de enero de 2026; Etapa 7 – El Colorado; de 7:30 a 14:30 horas (Santa Lucía, Ullum):
Concentración y salida desde Gral. Paz entre Aberastain y R. Franco (Ref. Municipalidad de Santa Lucía), Gral. Paz, Colón, Av. Benavídez, Ruta Nac. N° 40, Ruta Prov. N° 436 (Talacasto), derivador Ruta Prov. N° 149, finalizando el evento en Alto del Colorado.
-
31 de enero de 2026, Etapa 8; de 15:30 a 20:30 horas (Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete):
Concentración y salida desde calle Gral. Paz y Ramón Franco (Ref. Plaza Santa Lucía), transitando por Gral. Paz, Colón, Ruta Nac. N° 20, Av. De Los Ríos, Ruta prov. N° 141, ingreso Paraje Vallecito, circuito interno Paraje, Ruta Prov. N° 141, Ruta Nac. N° 20, H. Yrigoyen, Lat. Este de Av. de Circunvalación, Gral. Paz, Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo. Se realizarán 2 recorridos al circuito, finalizando el evento en el punto de partida.
-
1 de febrero de 2026, Etapa 9; de 15:30 a 20:30 horas (Capital):
Concentración y salida desde calle Av. J. I. de la Roza y Caseros (Ref. Municipalidad de la Capital), transitando por Av. J. I. de la Roza, Av. Rawson, Güemes, Ruta Nac. N° 40, Ingreso Anillo interno de Av. de Circunvalación. Se realizarán 8 giros al total del Anillo interno de Av. de Circunvalación, finalizando el evento en Av. de Circunvalación y Mendoza.