Un motociclista murió tras quedar atrapado bajo un colectivo

Minutos después arribó personal policial y médico, pero lamentablemente el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. Desde la Policía indicaron que no se pudo confirmar si la víctima llevaba casco al momento del impacto, ya que el elemento no fue avistado en la escena.

Investigación y peritajes

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, que intervino en el procedimiento, junto a efectivos de tránsito y Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

El tránsito fue interrumpido de manera momentánea y se desplegó un operativo para ordenar la circulación y preservar la escena del hecho. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la jurisdicción correspondiente, mientras se avanza en la reconstrucción de la mecánica del siniestro y la determinación de responsabilidades.

El episodio generó conmoción entre los vecinos del barrio, que se concentraron en el lugar tras el fatal desenlace.