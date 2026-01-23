"
Un motociclista murió tras quedar atrapado bajo un colectivo

El siniestro ocurrió en la intersección de Saúl Quiroga y Darío Bence, en el límite entre Capital y Chimbas. La víctima quedó atrapada debajo del colectivo y falleció en el lugar.

Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes en el interior del barrio Frondizi, en el límite entre Capital y Chimbas, donde un joven motociclista perdió la vida tras colisionar con un colectivo de la línea 407.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Saúl Quiroga y Darío Bence, una zona de circulación interna del barrio. Según informaron fuentes policiales, el colectivo transitaba en sentido sur a norte, mientras que la motocicleta —una 110 cc— lo hacía de este a oeste. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron en el cruce y la moto quedó debajo del rodado de gran porte.

Como consecuencia del violento impacto, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto y atrapado bajo el colectivo. Vecinos y ocasionales testigos intentaron asistirlo mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después arribó personal policial y médico, pero lamentablemente el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. Desde la Policía indicaron que no se pudo confirmar si la víctima llevaba casco al momento del impacto, ya que el elemento no fue avistado en la escena.

Investigación y peritajes

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, que intervino en el procedimiento, junto a efectivos de tránsito y Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

El tránsito fue interrumpido de manera momentánea y se desplegó un operativo para ordenar la circulación y preservar la escena del hecho. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la jurisdicción correspondiente, mientras se avanza en la reconstrucción de la mecánica del siniestro y la determinación de responsabilidades.

El episodio generó conmoción entre los vecinos del barrio, que se concentraron en el lugar tras el fatal desenlace.

