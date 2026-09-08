San Juan volverá a tener una presencia importante en el máximo escenario deportivo continental. Doce deportistas de la provincia fueron convocados para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
San Juan se prepara para los ODESUR con una delegación de 12 atletas de elite
Doce sanjuaninos integrarán la delegación argentina en los Juegos ODESUR que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.