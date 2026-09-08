San Juan se prepara para los ODESUR con una delegación de 12 atletas de elite

A esa presencia se suma Gonzalo Molina, representante sanjuanino en BMX y uno de los nombres de mayor experiencia internacional de la delegación.

La provincia también tendrá representantes en otras disciplinas. Fernanda Illanes competirá en patinaje, mientras que Lucas Garcés llevará la bandera sanjuanina al tiro con arco. En los deportes de conjunto estarán Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa, quienes formarán parte de la Selección Argentina de vóley.

La competencia reunirá a los principales exponentes deportivos de Sudamérica y será una nueva oportunidad para los sanjuaninos de medirse en una competencia que forma parte del ciclo olímpico.

Con la preparación en su tramo final, los 12 representantes de la provincia se preparan para viajar a Santa Fe con un objetivo común: competir por una medalla y dejar a San Juan entre los protagonistas del deporte argentino.