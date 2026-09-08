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San Juan se prepara para los ODESUR con una delegación de 12 atletas de elite

Doce sanjuaninos integrarán la delegación argentina en los Juegos ODESUR que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

San Juan volverá a tener una presencia importante en el máximo escenario deportivo continental. Doce deportistas de la provincia fueron convocados para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La delegación sanjuanina, que cuenta con apoyo del Gobierno provincial, estará repartida en cinco disciplinas y combina atletas de experiencia internacional con jóvenes que atraviesan una etapa de crecimiento dentro del alto rendimiento.

El ciclismo será la disciplina con mayor representación. Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre y Delfina Dibella competirán en la rama femenina, mientras que Rubén Ramos, Gerardo Tivani, Leonardo Cobarrubia y Mateo Kalejman integrarán el equipo masculino.

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A esa presencia se suma Gonzalo Molina, representante sanjuanino en BMX y uno de los nombres de mayor experiencia internacional de la delegación.

La provincia también tendrá representantes en otras disciplinas. Fernanda Illanes competirá en patinaje, mientras que Lucas Garcés llevará la bandera sanjuanina al tiro con arco. En los deportes de conjunto estarán Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa, quienes formarán parte de la Selección Argentina de vóley.

La competencia reunirá a los principales exponentes deportivos de Sudamérica y será una nueva oportunidad para los sanjuaninos de medirse en una competencia que forma parte del ciclo olímpico.

Con la preparación en su tramo final, los 12 representantes de la provincia se preparan para viajar a Santa Fe con un objetivo común: competir por una medalla y dejar a San Juan entre los protagonistas del deporte argentino.

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