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San Juan avanza en protocolos de emergencia unificados con los departamentos

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias encabezará encuentros técnicos del 10 al 18 de septiembre con los 19 departamentos.

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) pondrá en marcha una segunda ronda de reuniones técnicas con los 19 municipios de San Juan. La iniciativa busca fortalecer la planificación territorial y unificar los criterios de actuación frente a posibles contingencias o inclemencias climáticas en la provincia.

Los encuentros se desarrollarán entre el 10 y el 18 de septiembre a partir de las 14:00 hs en la sede de la Dirección de Hidráulica. La metodología contempla mesas de trabajo con grupos reducidos de departamentos para atender las demandas específicas de cada zona y coordinar tareas junto a organismos como Protección Civil, OSSE, la Dirección de Emergencia Sanitaria y el área de Políticas Alimentarias.

Durante las jornadas, los equipos técnicos relevarán el estado de los trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento que se ejecutan en canales y cauces de la provincia. Además, se avanzará en el diseño de protocolos unificados que permitan una rápida delimitación de tareas y asignación de recursos provinciales y municipales ante cualquier situación de emergencia.

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El esquema de trabajo comenzará con la participación de Ullum, Zonda, Rivadavia y Capital; seguido por Santa Lucía, Chimbas, Albardón y Caucete; y un tercer bloque con Rawson, Pocito y Sarmiento. Posteriormente, se evaluará la situación de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, para finalizar la ronda con los departamentos de Angaco, San Martín, 9 de Julio y 25 de Mayo.

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