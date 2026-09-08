La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) pondrá en marcha una segunda ronda de reuniones técnicas con los 19 municipios de San Juan. La iniciativa busca fortalecer la planificación territorial y unificar los criterios de actuación frente a posibles contingencias o inclemencias climáticas en la provincia.
San Juan avanza en protocolos de emergencia unificados con los departamentos
La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias encabezará encuentros técnicos del 10 al 18 de septiembre con los 19 departamentos.